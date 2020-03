“Furbetti del reddito di cittadinanza, purtroppo siamo figli di questa educazione”

commenti molto duri nei confronti di cittadini di Manfredonia che hanno usufruito del reddito di cittadinanza benchè non ne avessero diritto. Ma noi siamo figli di questa educazione. Abbiamo probabilmente dimenticato che tra gli anni ’70- ’90 a Manfredonia vigeva una forma di assistenzialismo chiamata volgarmente licenziare al fine di ottenere la disoccupazione speciale per un periodo indeterminato che se non erro era di 900.000 lire al mese…all’epoca tanti soldi. In questi giorni leggomolto duri nei confronti di cittadini di Manfredonia che hanno usufruito del reddito di cittadinanza benchè non ne avessero diritto. Ma noi siamo figli di questa educazione. Abbiamo probabilmente dimenticato che tra gli anni ’70- ’90 avigeva una forma dichiamata volgarmente disoccupazione speciale . Non so se vi ricordate. Centinaia di migliaia di cittadini che si facevano assumere per sei mesi da imprese edilizie pagando di tasca loro i contributi e poi si facevanoal fine di ottenere la disoccupazione speciale per un periodo indeterminato che se non erro era di 900.000 lire al mese…all’epoca tanti soldi.

Vi era la “fila” di commercianti, che intestavano le attività alle mogli per ottenere il sussidio, altri che ottenevano il sussidio e lavoravano in nero facendo artigiani nei garage, imbianchini, agricoltori e qualcuno anche il professionista. Non ci rendiamo conto ma quell’andazzo drogò l’economia reale della città e mise in difficoltà molte botteghe artigiane.

Ora quindi di cosa ci scandalizziamo? Di sedici cittadini che hanno provato a fare i furbi con il reddito di cittadinanza? Leggo dai commenti degli articoli pubblicati da StatoQuotidiano.it che vorrebbero i nomi. Mi chiedo, e per fare cosa? Bene io invece vorrei i nomi di tutti coloro che hanno usufruito per 25 anni della disoccupazione speciale e che per il tramite della stessa sono riusciti a consolidare patrimoni immobiliari e mobiliari.

All’epoca pero’ tutti zitti. Nessuno parlava…anzi e tutti mi sembra che hanno dimenticato.

Ovviamente a me non me ne frega niente ne dei nomi dei 16 cittadini che ora pagheranno la loro bravata nè tantomeno dei fasulli disoccupati che 20 anni fa hanno usufruito della disoccupazione speciale. Cosa voglio mettere in evidenza con questa mia nota. La città ha bisogno di un cambio di direzione che parta dal popolo, dal cittadino ed arrivi alle istituzioni. Le istituzioni solo un punto di arrivo dell’atteggiamento, della cultura del modo di vivere di un popolo non sono il punto di partenza.

Noi abbiamo sempre preteso troppo e dato molto poco. Tutti alla ricerca del posto di lavoro da sempre in tutto il Sud, in pochi però hanno avuto il coraggio di crearlo il posto di lavoro… e di rischiare il deretano. Volete un esempio? Ditemi la percentuale dei Sipontini che fecero richiesta di finanziamento per costruire opifici nel contratto d’area. A me risultano pochissimi. Tutti attendavamo che venissero i colonizzatori del nord a investire e creare lavoro per noi…..i risultati sono ad oggi sotto gli occhi di tutti. Eppure i primi protocolli di intesa del contratto d’area erano a sovvenzione globale. Manco l’impegno ci abbiamo voluto mettere.

Dobbiamo uscire da questa refrattarietà dove ci deve essere sempre qualcuno che deve risolvere i nostri problemi mentre noi dobbiamo passeggiare per Corso Manfredi o bivaccare a dire castronerie davanti ai bar. Dobbiamo smetterla di credere che l’assistenzialismo possa risolvere i nostri problemi. In buona sostanza dobbiamo alzare il culo se non vogliamo che questa città sparisca dalla cartina geografica tra qualche decennio come sta accadendo in diverse zone del sub appenino dauno dove le case si vendono a 1 euro.

Dobbiamo smetterla di odiarci e gridare ai quattro venti i nostri problemi interni, invece di risolverli. Sembra che al mattino ci svegliamo per aprire i giornali al fine di vedere se hanno arrestato o indagato o qualche nostro caro amico oppure è fallito, per gioirne delle disgrazie e sentirci forti o miracolati. E’ vero che Francois de La Rochefoucauld sosteneva che: ” Nelle disgrazie dei nostri migliori amici (o conoscenti) c’e’ sempre qualcosa che non ci dispiace affatto“ ma poca strada fa un popolo che soddisfa la propria anima grazie alle disgrazie degli altri.

Quindi alziamo il culo e basta con le polemiche. Manfredonia ha bisogno di una classe dirigente non di strilloni che cercano colpevoli dalla mattina alla sera, Manfredonia ha bisogno di laboratori di idee aperti a tutti anche a chi ha sbagliato. Solo così possiamo gettare un punto di partenza per un nuovo futuro. Basta a criticare i politici di qualsiasi colore o levatura. Con questo atteggiamento non creeremo una nuova classe politica e una nuova classe dirigente.

La classe politica di una città ricordiamocelo è sempre il prodotto della società.

A cura di Antonello Scarlatella – antonello.scarlatella@hotmail.com