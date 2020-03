“Il Gargano ha bisogno di risposte ai problemi, non di spot elettorali”

, 01 marzo 2020. “Alle regionali me la giocherò come candidato locale perché su viabilità, infrastrutture, turismo le istanze vanno portate sui tavoli da chi conosce il territorio”. Vieste attende il G20s, il summit delle località balneari più quotate, quelle che possono vantare, come, 3 milioni di turisti all’anno. Si svolgerà a settembre, intanto, presidente del consiglio comunale consindaco, prepara la competizione per la Regione. Sarà al fianco di Emiliano nella lista ‘Italia in Comune’.

Una storia politica di sinistra la sua, provenienza Ds, fusione con la Margherita sollecitata dagli amici di viaggio di quel periodo. E’ prof e vicepreside dell’Istituto alberghiero, rinomata scuola della Puglia che nel suo convitto accoglie ragazzi provenienti dal barese e da tutta la Capitanata.

Le comunali del 2016 hanno eletto il civico Nobiletti con una netta vittoria sui partiti consolidati al governo negli anni. Forte la tradizione di centrodestra a Vieste, che ha visto Mimì Spina Diana sindaco e parlamentare di Fi e i due mandati da primo cittadino di Ersilia Nobile. Anni di percentuali bulgare per gli azzurri. Vieste ha conosciuto il trionfo delle civiche archiviando l’esperienza di guida partitica, anche per divisioni interne ai gruppi protagonisti del suo destino amministrativo. Il 2016 ha segnato l’ingresso del M5s in assise comunale e la svolta di Renzi ha traghettato in Italia Viva un consigliere comunale ex Pd, unico rappresentante in Capitanata.

Cosa resta del centrodestra a Vieste? Penso che quell’esperienza si archiviata, anche se resta la segreteria di Fi. Qui si sta organizzando la Lega che alle europee ha ottenuto 1300 voti, un risultato di rilievo, fa gola a tutti candidarsi sulla base di questo esito.

Come mai ha scelto Italia in Comune? Perché noi amministratori siamo il terminale delle esigenze dei cittadini che non si rivolgono al parlamentare né al consigliere regionale se hanno un problema ma a noi. Per stare vicino alla gente, mi ha convinto il partito dei sindaci, il fatto che abbiamo organizzato e concordato le candidature. Sul Gargano ci sono solo io e su S. Paolo Civitate, che ha un’altra area di riferimento, una candidata di Inc.

Di cosa ha bisogno il Gargano? Di viabilità. C’è una strada che esce da Poggio Imperiale e si blocca a Vico, sono 30 anni che non si conclude. Poi abbiamo la litoranea per Mattinata, quando sono chiuse le tre gallerie è un problema.

I vostri consiglieri regionali non vi hanno rappresentato in questi 15 anni di centrosinistra? Raffaele Piemontese in parte ha dato delle risposte, su altro no.

E’ il suo avversario principale, sebbene nella stessa coalizione? Certo Piemontese è uno dei principali.

E’ difficile fare il candidato alle regionali del Gargano? Sì, è un’impresa titanica eleggere qualcuno considerando il numero dei votanti dei nostri paesi. Siamo pieni di incursioni di esterni che vengono a prendersi i voti qui. C’è l’assalto al fortino ma poi, realmente, non rispondono alle esigenze del territorio.

Quali risposte non sono state date, lo chiedo al cittadino del Gargano, non al candidato del centrosinistra. Ho promosso una raccolta firme sulla chiusura sul punto di primo intervento a Vieste la cui competenza è passata al 118. Per noi, per Vico, per Peschici è difficile raggiungere il primo riferimento ospedaliero, su questo si poteva fare di più.

Il presidente della Provincia Nicola Gatta ha evidenziato le difficoltà nel passaggio del Giro d’Italia a Vieste a causa delle strade dissestate. Una speculazione elettorale perché la questione poteva essere sollevata prima, noi gli abbiamo scritto. Poi ha fatto retromarcia, ma credo fosse più in polemica con la Regione che con il sindaco Nobiletti.

Il turismo con l’assessore Capone com’è andato? Certo la Regione è molto più presente in questi anni, fra Nobile e Vendola non c’era un grande feeling. Noi comunque viaggiamo con le nostre gambe, se telefona a qualche imprenditore turistico le dirà la stessa cosa dato che la viabilità è immutata da decenni, l’aeroporto Gino Lisa è sicuramente un fatto positivo ma poi ci sono 100 km di strada da nord a sud che è da Medioevo, fare la traversata del deserto per venire qui..

Cosa chiedono gli imprenditori, a parte la viabilità? Infrastrutture, investimenti, poter spendere meglio il brand Gargano in una località come la nostra che fa concorrenza a Rimini. Vanno bene il Giro, Battiti live, Max Gazzè, ma poi servono sanità di qualità, infrastrutture, politiche attive del lavoro che qui mancano totalmente. Il lavoro è limitato ai 4 mesi estivi.

Il turismo dall’estero di aprile e settembre incide o no, riuscite a prolungare la stagione? Il nostro è il turismo di 4 mesi che si basa soprattutto sulle famiglie del nord. Qualche tempo fa come scuola abbiamo fatto un gemellaggio con alcuni paesi scandinavi, sono venuti qui e si sono innamorati di Vieste che non conoscevano. Dobbiamo cercare nuovi mercati, a Bari non ci sono scali da queste località nordiche, diversamente da Germania e Francia.

Il settore edilizio come va? Abbiamo delle richieste di edilizia privata e convenzionata ma i cantieri sono fermi anche perché i prezzi delle case sono molto alti, una coppia con un solo stipendio non ce la fa a pagare il mutuo, il mercato che va è quello delle seconde case, le case al mare.

L’housing sociale della Regione può sostenervi. Ma se ne parla nella prossima consiliatura regionale.

Sa che la Regione ha acquistato da privati il castello di S. Nicandro per 386mila euro? E per farne cosa?

Attrazione turistica. Mah, c’era l’Abbazia di Kàlena a Peschici….

Anche la torretta di Varano, che sta per crollare. Comunque che idea ha di queste iniziative di attrazione turistic?. Vedo delle risposte spot, non delle risposte ai problemi reali, non è una critica.

Il coronavirus come lo state vivendo? Qui è tutto sotto controllo, non abbiamo avuto casi, ci preoccupano alcuni annullamenti avvenuti in questi giorni.

A cura di Paola Lucino, Foggia 01 marzo 2020