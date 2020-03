Landella vs Gatta “Ad oggi non ci sono elementi che giustifichino chiusura delle scuole”

Foggia, 01 marzo 2020. “Ad oggi non ci sono elementi che giustifichino la chiusura delle scuole in quanto la sanificazione è un procedimento che richiede solo poche ore“. Lo dice in un video postato sui social, il sindaco di Foggia Franco Landella. Il sindaco replica dunque a quanto disposto dal presidente della Provincia, Nicola Gatta, che – come pubblicato ieri -, ha disposto “la sospensione delle attività didattiche e amministrative degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore“. “Si partirà con gli Istituti di Foggia, nei giorni 2, 3 e 4 marzo e a seguire le Scuole degli altri Comuni, in base ad un calendario che verrà pubblicato nelle prossime ore“. “La chiusura è dettata dall’esigenza di effettuare interventi di sanificazione degli ambienti ai soli fini preventivi“.

DATA INTERVENTO E CHIUSURA SCUOLE ISTITUTO COMUNE

02/03/2020 DA VINCI FOGGIA

02/03/2020 ALTAMURA FOGGIA

02/03/2020 POERIO FOGGIA

02/03/2020 LANZA FOGGIA

02/03/2020 ENAUDI FOGGIA

02/03/2020 MASI FOGGIA

02/03/2020 PERUGINI FOGGIA

02/03/2020 GIANNONE FOGGIA

02/03/2020 CPIA FOGGIA

02/03/2020 MARCONI FOGGIA

03/03/2020 ZINGARELLI STORNARELLA

03/03/2020 OLIVETTI STORNARA

03/03/2020 OLIVETTI CARAPELLE

03/03/2020 OLIVETTI ORTANOVA

03/03/2020 GIANNONE CANDELA

03/03/2020 PACINOTTI S.AGATA

03/03/2020 I.C. BOVINO DELICETO

03/03/2020 I.C. BOVINO ACCADIA

04/03/2020 LICEO VOLTA FOGGIA

04/03/2020 NOTARANGELO FOGGIA

04/03/2020 EINAUDI FOGGIA

04/03/2020 PASCAL FOGGIA

04/03/2020 PACINOTTI FOGGIA

04/03/2020 PAVONCELLI CERIGNOLA

04/03/2020 ZINGARELLI CERIGNOLA

04/03/2020 EINSTEIN CERIGNOLA

04/03/2020 ALIGHIERI CERIGNOLA

04/03/2020 RIGHI CERIGNOLA

“Stamattina – dice Landella nel video – ho convocato il comitato operativo di Protezione civile e comunale, istituito da diversi giorni, per analizzare la questione della chiusura delle scuole”. “L’attività di sanificazione non comporta in automatico la chiusura degli istituti”, precisa Landella. “Sono operazioni che si possono realizzare in poche ore, percio’ le disposizioni del Presidente Gatta sono incomprensibili”. “Cari miei concittadini, domani potete portare tranquillamente i vostri figli a scuola. Abbiamo bisogno di serenità e non di atti che originano allarmismo ingiustificato”.