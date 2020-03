Manfredonia, “Ciao Rosanna, sarai sempre nei nostri cuori”

, 01 marzo 2020. “Coloro che ci hanno lasciati non sono assenti,sono solo degli invisibili: tengono i loro occhi , pieni di gloria puntati nei nostri pieni di lacrime“. Così i volontari dell’Avo Manfredonia, ricordando la signora, deceduta prematuramente a Modena. I funerali della donna si svolgeranno martedì prossimo, 3 marzo, nelladi Manfredonia.

“È così che vogliamo immaginarti , cara Rosanna, con i tuoi profondi occhi espressivi, puntati su di noi sul nostro servizio, accanto ai nostri cari pazienti, che tanto amavi svolgere“, scrivono i volontari dell’Avo. “Il rumore non ti apparteneva sia nei tuoi momenti di assenza fisica che in quelli in cui eri presente. Ma a volte il silenzio è più assordante del rumore. Così ci hai lasciati. In silenzio! Se è vero che abbiamo bisogno di silenzio per riuscire a toccare le anime, ora amiamo pensare che ci stai toccando, consolando e spronando ad andare avanti in un silenzio che faccia un dolce rumore. Ciao Rosanna”.