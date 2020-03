Manfredonia, “la sciarpa di mia nonna: riscaldante e come mascherina”

“Caro Inchiostro di Puglia,

Dopo il lungo periodo passato a casa, a Manfredonia, pronto per ripartire verso il nord. Ho affrontato con serenità questi giorni di psicosi collettiva e credo che il viaggio in pullman non sarà un problema.

Prima di salire sull’autobus mia madre, come sempre presente alla partenza, mi ripete le solite e dolci raccomandazioni e controlla che abbia tutto. E come ultima cosa, prima del solito interminabile abbraccio, mi mette al collo una sciarpa calda “Che questa, a mamma, la indossi con doppio uso” “Io sto tranquilla, ma non si sa mai” mi dice lei. Scoppiamo a ridere, in fondo è riuscita nell’intento di allontanare un po’ di tristezza. È solo una sciarpa, penso una volta salito sull’autobus e anche se volessi usarla, so che avrebbe la stessa utilità della coperta che da bambino utilizzavo per proteggermi dai ladri.