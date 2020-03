Manfredonia, l’appello pre Notte Colorata. Mazzamurro “Giovani, vogliate bene alla vostra città”

Manfredonia, 01 marzo 2020. Un appello ai giovani di Manfredonia, un appello a quanti numerosi, dalla Provincia, presenziano nel territorio per eventi, feste, e serate come la “Notte Colorata“. Un appello sacrosanto arrivato in seguito ad episodi di inciviltà, abuso di alcool e droghe, danni permanenti di beni pubblici. Il messaggio arriva da Salvatore Mazzamurro, Presidente dell’associazione A.v.s. Sant’Orsola di Manfredonia, con attività finalizzate alla “promozione sociale del territorio, alla promozione antropica e solidale, centro di aggregazione sociale e reintegro dei soggetti in affidamento“.

“Come associazione – dice Mazzamurro (in un’intervista rilasciata a Carlo Cinque, della Pro loco, elaborazione del video di Matteo Nuzziello) – lavoriamo su Manfredonia e in Provincia a tutela dei giovani, e dei rischi ai danni degli stessi”. Dunque l’appello pre Notte Colorata, ma che va esteso ai fine settimana e alle serate nelle piazze e nei locali: “Massima attenzione e tutela per la vostra città, evitate l’abuso di alcool e droga, che comportano danni per voi e per gli altri. Evitate di danneggiare locali, piazze, il carnevale è un’occasione di economia per la stessa città. Siate e siamo da esempio per i turisti che verranno a Manfredonia. Manfredonia siamo noi, dimostriamoci un esempio di civiltà per tutti”.