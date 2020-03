Manfredonia. Maxi rissa contro il Don Uva: “pugno in volto” al calciatore Laboragine

, 01 marzo 2020. La gara, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Promozione Pugliese Girone A, è stata sospesa sul risultato 0-1 in seguito a una rissa. In precedenza, Trotta aveva siglato la rete per i sipontini al 3° minuto del 1° tempo.

Il comunicato del Manfredonia calcio. “In merito alla sospensione della gara odierna, la società Manfredonia Calcio comunica quanto segue, nell’ottica di stabilire il corretto racconto sullo svolgimento dei fatti. Al termine della prima frazione di gioco, conclusasi con il Manfredonia in vantaggio di una rete e in un contesto di gara assolutamente nella normalità, nel dirigersi verso gli spogliatoi il calciatore Laboragine veniva colpito da un pugno in pieno volto, sferrato da un tesserato della squadra di casa sopraggiunto alle sue spalle. Tale inqualificabile ed immotivato gesto portava ad un innalzamento della tensione, con l’intervento anche delle forze dell’ordine. Nell’immediato arrivava dunque la decisione della sospensione della gara da parte dell’arbitro, signor Lauriola di Foggia, dopo aver esposto tre cartellini rossi a calciatori della squadra locale. Il calciatore Laboragine, trasportato al locale Pronto Soccorso in ambulanza, è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni, come da referto medico di Pronto Soccorso“.

Formazioni:

Don Uva: Sibio, Padalino, Pietrantuono, De Cillis Gianbattista, Cafagna, Troilo Davide, Pasquadibisceglie, Addario, Amoroso Alessandro, Pasculli, Porcelli. All: Capurso. A disposizione: Troilo Roberto, Favuzzi, Amoruso, Logoluso, Fata, Di Ceglie, Conte, Binetti, De Cillis Sergio.

Manfredonia: Morgillo, Sementino,De Filippo, Laboragine, Telera, Cicerelli, Trotta, Peres, Terrone, Di Noia, Basta. All.: Lopolito. A disposizione: Armillotta, Ciuffreda, Armiento, Stoppiello, Mastropasqua, Roberto, Prota, Quitadamo, Grumo.

Arbitro: Lauriola (sezione di Foggia)

1° Assistente: Panebarca (sezione di Foggia) – 2° Assistente: Spadavecchia (sezione di Molfetta)

Risultati altre gare

FC Capurso-Castellaneta 0-6

Noicattaro-Borgorosso Molfetta 2-1

Norba Conversano-Canosa 1-1

Don Uva Manfredonia (sospesa)

Grottaglie-Real Siti 0-1

Sporting Apricena-Rutiglianese 1-1

Nuova Spinazzola-United Sly 0-3

Ginosa-Vigor Bitritto 1-1

Classifica

United Sly 68

Manfredonia 61*

Vigor Bitritto 58

Real Siti 47

Castellaneta 45

Ginosa 39

Borgorosso Molfetta 35

Nuova Spinazzola 34

Noicattaro 32

Grottaglie 29

Canosa 28

Rutiglianese 25

Norba Conversano 24

Don Uva 22

Sporting Apricena 13

FC Capurso 0

Prossimo Turno, Ventiseiesima Giornata

Rutiglianese-Grottaglie

Vigor Bitritto-Don Uva

United Sly-FC Capurso

Borgorosso Molfetta-Ginosa

Castellaneta-Noicattaro

Manfredonia-Norba Conversano

Real Siti-Nuova Spinazzola

Canosa-Sporting Apricena

A cura di Sipontina Prencipe, Manfredonia 01 marzo 2020