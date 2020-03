Manfredonia, incidente sul prolungamento via di Vittorio: auto si ribalta, 2 feriti (FOTO)

, 01 marzo 2020.stradale stamani sul prolungamento di via di Vittorio all’altezza del distributore di carburanti “Ip”. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it , sono due le autovetture coinvolte nel sinistro: una Bmw e una Opel Astra. Due le personema non risultano in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Manfredonia, i Carabinieri del locale Comando Compagnia, due ambulanze del 118 di Manfredonia e Zapponeta, e gli operatori dei vigili del fuoco.

Al momento è sospesa la circolazione nel tratto dall’impianto semaforico verso la località Siponto all’ingresso della stazione “Manfredonia Ovest”.

fotogallery 01.03.2020 (ripr.riservata)

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it