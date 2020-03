Manfredonia, successo per la “Notte colorata”: festa innanzitutto dei giovani

. Grande festa ieri sera per la ““, a cui ha fatto seguito in Piazza Papa Giovanni XXIII lo Show del Carnevale. Nonostante i riferimenti che da settimane riguardano l’emergenza sanitaria in Italia, come in Puglia e nel Foggiano, Manfredonia ha vissuto una serata di festa, con presenza innanzitutto di giovani.

Per il piano della sicurezza: presenti 4 ambulanze lungo la sfilata e 2 per lo show in Piazza, numerose squadre a piedi della CRI durante entrambi gli eventi.

