Nicola Morcavallo “Ecco Area Tricolore, per diffondere storia idee e valori”

, 02 marzo 2020. Nei giorni scorsi è stata costituita, a San Giovanni Rotondo, l’associazione politico culturale Area Tricolore, nata con lo scopo di approfondire e diffondere la storia, le idee e i valori della nostra comunità nazionale nel campo culturale, spirituale, sociale, politico ed economico.

Temi per noi fondamentali sono: il conseguimento di un ordine economico e di una giustizia sociale coerenti con le libertà personali; la promozione del bene comune secondo i principi della partecipazione e della solidarietà; affrontare i problemi aperti dalla globalizzazione nell’ottica della custodia delle tradizioni e delle identità di popolo, sostenendo una riscoperta del concetto di “Patria” inteso non come vincolo egoistico, ma come risorsa da alimentare in un’epoca in cui si tende a cancellare ogni legame e radicamento. Vogliamo inoltre adoperarci per il diritto alla vita e per la difesa della famiglia; per un pieno recupero del senso del sacro nella società; per la dignità e la realizzazione della persona attraverso vere politiche di accesso e di tutela nel mondo del lavoro, e agire affinché le istituzioni garantiscano spazi essenziali per una crescita organica dell’uomo nel corpo sociale.

Per il raggiungimento dei nostri fini intendiamo proporre attività di studio, di ricerca e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e, in particolare, daremo avvio a una scuola di formazione politica, aperta a tutti, che si articolerà in una serie di convegni e di incontri che vedranno il contributo di intellettuali, amministratori e personalità che condividono il nostro manifesto valoriale. Pur essendo apartitica, Area Tricolore si configura, infatti, come luogo di elaborazione e di sintesi fra tutte le componenti associative e politiche interessate, ponendosi come laboratorio di idee e motore culturale “identitario”. Riteniamo che l’approccio alla politica debba passare per una seria formazione, e che sia fondamentale, all’interno degli stessi partiti, la selezione di una classe dirigente in grado di poter gestire l’amministrazione pubblica con competenza e con una visione programmatica chiara (nella sua proposta), riconoscibile (negli ideali che la ispirano) e di ampio respiro (che coinvolga tutti gli attori sociali).

In tempi in cui si ripete in maniera ossessiva la necessità di superare le distinzioni ideologiche, noi rivendichiamo con forza il primato delle idee e della cultura, facendoci parte attiva di un rinnovato percorso tenacemente ancorato a solide radici.

Per informazioni, areatricolore@gmail.com

Nicola Morcavallo, Presidente ass. Area Tricolore