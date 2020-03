Puglia, allerta gialla per il vento da sud. Martedì pioggia

, con pioggia prevista per la giornata di martedì. Il vento che proverrà soprattutto da sud (ostro) avrà – secondo le previsioni dell’Aeronautica Militare – una intensità media di 15-16 nodi ma con raffiche sino ai 30 nodi, di cui stiamo avendo un assaggio anche nella serata odierna.

La situazione del mare, per quanto ci riguarda, per le prossime 12 ore: Meteomar dice Adriatico Meridionale burrasca da sud-est forza 8 in rinforzo a 9, parzialmente nuvoloso in aumento con pioggia, visibilità buona, molto mosso in aumento settore est, tendenza sud forza 7, parzialmente nuvoloso. La situazione attuale è determinata da un sistema frontale esteso dall’Italia Settentrionale al Mediterraneo Occidentale che si muove verso est.“

MESSAGGIO ALLERTA > 20200301_1633_MessaggioAllerta_001 (1)

fonte brindisireport.it