“Rinnovamento woman”. Angelica Rubino nuova segretaria GD Cerignola

, 01 marzo 2020. Nuova linfa nel gruppo dirigente del PD di Cerignola:, giovane esponente del partito locale, è la nuova Segretaria dei Giovani Democratici. “Il rinnovamento del partito, iniziato con la nomina a Segretaria di Sabina Ditommaso e proseguito con la candidatura di Teresa Cicolella alle elezioni regionali, continua fermamente nel segno delle donne”, è il commento della segreteria PD. “Dopo una lunga fase di stasi e di immobilismo, i Giovani Democratici ripartono con una donna.. In una realtà difficile quale è quella di Cerignola, in cui troppo spesso le forze giovanili sono mortificate e svilite, è significativo che queste stesse forze giovanili abbiano la possibilità di dare il proprio contributo attraverso proposte politiche che incidano in maniera netta e decisa sul nostro tessuto sociale. Per di più, ancora più rilevante è il fatto che a guidare questo momento propositivo siano le donne, ancora vittime di comportamenti e atteggiamenti discriminatori radicati che ancora resistono nonostante i passi avanti fatti in questi ultimi decenni”.

“Sabina, Teresa e Angelica, senza dimenticare Maria Dibisceglia e tutte le altre compagne di lotta politica, stanno dedicando e dedicheranno tutte le proprie energie per una società più giusta in cui temi come la disoccupazione, la sanità pubblica, l’ambiente e la lotta alla criminalità siano al centro dell’agenda politica sia a livello cittadino sia a livello regionale. È ora che le donne prendano in mano le redini dei processi decisionali, e già lo stanno facendo”, è la conclusione del PD di Cerignola.