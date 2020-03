Unione Studenti Foggia “8 milioni finanziamento per scuole della Provincia”

Foggia, 01 marzo 2020. Ieri il presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta ha ufficializzato il finanziamento di 4 progetti relativi all’edilizia di 4 scuole per un totale di 8.236.852 euro. “Siamo soddisfatti di questi finanziamenti e siamo certi che andranno a migliorare di molto la situazione delle scuole interessate” dichiara Jacopo lo Russo dell’Unione degli Studenti Foggia. “Le mobilitazioni che quest’autunno hanno visto scendere in piazza tantissimi studenti e studentesse finalmente portano ad una prima vittoria, che peró non deve essere vista come il traguardo ma come il punto di partenza dal quale si deve partire per migliorare materialmente le scuole della nostra cittá”

“Non è raro da parte nostra ricevere segnalazioni dalle scuole relative alla situazione dell’edilizia e di mille altre situazioni assurde che ogni giorno gli studenti vivono, come ad esempio la situazione del Perugini che ad oggi non é stata ancora risolta nonostante i tanti reclami degli studenti, o ancora del Lanza e del Poerio, due istituti che condividono l’ormai noto palazzo degli studi e che in maniera quasi ciclica subiscono crolli e danneggiamenti di vario tipo. Per questo noi continueremo a mobilitarci per cambiare in modo radicale le cose e per permettere agli studenti di vivere in un luogo sicuro le loro ore scolastiche” continua lo studente. “Per il raggiungimento di questo obbiettivo peró é necessario collaborare con la provincia il più possibile, per questo chiediamo un tavolo permanente sull’edilizia giá aperto quest’autunno, che veda coinvolta la rappresentanza delle scuole e l’Uds per riportare le segnalazioni e le istanze degli studenti. Inoltre chiediamo l’apertura di un osservatorio sull’edilizia che crei una mappatura relativa alla sicurezza delle scuole nella nostra cittá!” Conclude lo studente.