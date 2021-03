Addio a don Salvatore Camillo, parroco buono e uomo infaticabile

Si è spento questa mattina all’età di 74 anni a Casa Sollievo della Sofferenza, dove era ricoverato da oltre due settimane , per via del Covid 19. Non ce l’ha fatto per via di altre malattie concomitanti. Non a caso alcuni mesi or sono era stato ricoverato nel medesimo nosocomio di San Pio, riuscendo a superare ottimamente un infarto. Fu in tale occasione che chi scrive si tenne costantemente in stretto contatto con lui , come pure lo fu in quel di San Severo.

Non molti anni fa, a seguito dell’allontanamento di Don Fabrizio, egli fu parroco di Rignano per molti anni, facendosi volere bene dall’intera popolazione, per via del suo costante impegno in campo culturale ed artistico. Non a caso durante il suo mandato la rinascimentale Chiesa Matrice dell’Assunta, una delle più belle ed accoglienti del Promontorio, aveva superato gli ultimi restauri. Così pure alcuni dipinti del Settecento. In chiesa vi si tenevano convegni e libroforum di un certo rilievo. Don Salvatore era sacerdote dal 1972 ed era noto in ogni dove per la sua azione animatrice e rinnovatrice sia a livello religioso , sia in campo profano, attirando al suo gregge tantissimi giovani. Ora sono proprio questi, ormai adulti, a soffrire maggiormente per la sua inattesa dipartita e a tessere le lodi delle sue virtù.

La sua empatia era sconfinata. Bastava parlarci una volta per diventare poi per sempre un suo amico stretto ed estimatore. Ha avuto moltissimi allievi durante il suo apostolato in città e nei dintorni. Don Santino Di Biase, attuale parroco di Rignano era un suo allievo. Non solo nelle feste o negli appuntamenti culturali era un costante invitato e frequentatore, ma anche quando veniva a mancare qualche persona a lui cara.

L’ultima volta che vi è venuto risale al 24 settembre 2020, allorché concelebrò la Santa Messa solenne a suffragio della morte di Mirella Pialorsi, ministra francescana di antica data. Addio Don Salvatore, la comunità di Rignano non dimenticherà mai il tuo sorriso buono e comprensivo verso il prossimo, a prescindere da ogni importanza. (fonte: rignanonews.it).

A cura di Antonio Del Vecchio, 01 marzo 2021.