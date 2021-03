Antiche tradizioni sipontine del toponimo “Scoppa” e …non solo

Abbiamo avuto più occasioni di porre in risalto la provenienza del toponimo “Scoppa”; ora, con la deliberazione consiliare n. 134, del 26 ottobre 1880, lo stesso toponimo viene sancito ufficialmente in un atto pubblico. Qui appresso riportiamo parte del documento che si presenta molto interessante specie per chi voglia studiare la conformazione delle paludi sipontine e vuole fantasticare sul porto di Siponto che in esse, “si vuole”, fosse dislocato.

Va subito detto che sono continue, nel ‘700 e nell’’800, le operazioni di bonifica effettuate in queste paludi e le censuazioni (affidamenti gestionali a privati) di parti delle stesse; con l’accortezza, però, di non introdurvi animali “grossi”, come dire equini, bovini (ed anche bufali), perché il terreno è ancora malfermo, per cui vi potrebbero adire solo le capre.

Dalla descrizione del territorio si hanno anche altri toponimi, come: le “paludi” in senso stretto (i padure)(terreno tagliato dalla ferrovia, tra i due passaggi a livello, e lambito dall’ex SS.89); le “catacombe” (ipogei Capparelli); la “forma maestra” (cioè piccolo bacino d’acqua, circondato da terreno, usato per gli impluvi, ma anche per l’uccellagione).

L’aggettivo “maestra”, cioè grande, principale, fa presupporre l’esistenza di altre (come appunto è dimostrato in molti documenti sin dal sec. XII).

Dal documento traspare, poi, la difficoltà di affittare le paludi, per cui si determina di dividerle in tre parti; ne segue la relativa demarcazione. Leggendo queste divisioni, e soffermando l’attenzione sulla descrizione della zona chiamata “Scoppa”, è facile individuare oggi quel sito; siamo al cospetto della pineta di Siponto, con il relativo lungomare, a far capo dallo sbocco del “canale delle brecce” (canale delle acque alte).

Ora, voler individuare un porto (e non si sa da quando), con le relative movimentazioni di natanti, ben capaci e buon pescaggio, in queste acque basse, sabbiose e malsane, piene di “forme” e con ristretti canali, con sponde malferme, non è veramente cosa facile. A meno che non si voglia alludere ad una limitata navigazione fluviale e lacuale (con i “sandali”, imbarcazioni a fondo piatto) che è tutt’altra cosa.

Con deliberazione del 5 corrente approvat’addì 13 n. 13789, il Consiglio Comunale stabilì di fittare le Paludi Sipontine in un sol corpo, per l’annuo prezzo di £ 1000. Siccome è ben difficile ch’esse si fittino per tal prezzo, giacchè i caprai soltanto potrebbero pascolare i loro armenti, ma non sono facoltosi a segno da poter erogare tal somma.

Così sarebbe opportuno dividere la palude in tre lotti./ Il primo comporterebbe la portata di Scoppa, compresa tra la forma maestra e l’Isola di Scasso, l’isola della Palude, e la sponda del mare Adriatico. In questo lotto si accederebbe pel fondo di Scoppa./ Il secondo sarebbe formato dalla contrada la Tavola, confinante con la forma maestra, con lo Sciale di Manfredonia, con l’Isola di Scasso e con la portata di Scoppa. In questo lotto si accederebbe dal ponte dello Sciale./ Il terzo sarebbe compreso dalle Paludi, cioè contrada Catacombe, mezzana delle canne, padulecchia, Mascherone, Pozzillo, e puzzolato, confinante con la forma maestra, con la strada Manfredonia Foggia, con la Masseria di Mascherone del sig. Capparelli e col lago Salso

Ognuno di questi lotti dovrebbe fittarsi per una somma non inferiore a £ 500./ Propone quindi che se le subaste per l’affitto dell’intera Palude andasse deserta, fin da ora la Giunta resta facultata a dividerla in tre lotti, e fittarli separatamente per un prezzo non inferiore a £ 500 per ciascuno, fermo restando le condizioni imposte con deliberato del 22 corrente per ciò che riguarda il semplice lotto detto Palude e Pozzillo, mentre gli altri lotti potranno fittarsi per tutto l’intero anno.

A cura di Pasquale Ognissanti Archivio Storico Sipontino