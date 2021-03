Ci sarà anche Manfredonia nel film su Lucio Dalla

Manfredonia, 01/03/2021 –(repubblica) Sono ormai nove gli anni senza Lucio Dalla. E il suo genio, ora, si prepara a essere al centro di un biopic, annunciato dalla Compagnia Leone Cinematografica (fondata nel 1970 da Elio Scardamaglia e Federico Fellini). Sarà un film che racconterà lo straordinario cantautore di Bologna, scomparso il primo marzo del 2012. E sarà anche un omaggio a lui, a dieci anni dalla morte – l’uscita del biopic è prevista per il 2022 – che punta alla distribuzione sui principali canali di diffusione di contenuti video e tv. Ci sarà ovviamente Bologna, la sua città e anima, nonché il cuore di alcune delle sue canzoni. Ma non solo. Perché Dalla una parte del cuore ce l’aveva in Puglia. A Manfredonia ci passava le estati della sua infanzia, al seguito della mamma Iole che faceva la modista. Volle la città sipontina sulla copertina del 45 giri di “4/3/1943”, la sua data di nascita divenuta racconto di una storia d’amore fra una ragazza e un soldato, uno dei suoi capolavori.(repubblica)