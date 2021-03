Cosa è la “Brand community?”

Il termine “Brand community” è noto come coscienza condivisa, rituali e tradizioni, il concetto di appartenenza a un marchio specifico. Questo breve articolo parla di cosa significa “comunità” in questo mondo capitalista in cui viviamo oggi, della tecnologia e della cultura in generale.

Il comportamento del consumatore comunitario che secondo un recente studio della LJM University si traduce in tutti coloro che diventano ammiratori di una marca. Agni inizi del 1900 la comunità era l’opposto della società. I professori presumevano che le persone avevano sostituito il sentimento di comunità solo ed esclusivamente contro la società moderna. Dunque anomia (disprezzo per la legge), dislocazione (scissione con la società) e disconnessione (sconnessione) erano i primi fattori che provocavano la comunità.

Oggi la comunità è presente nelle scelte quotidiane, in particolare nel commercio.

La cultura del consumo è stato il primo fattore che ha influenzato la nascita della comunità, sostituendo le merci senza marchio, e dove la pubblicità di massa ha sostituito la vendita personale.

Il consumatore individuale sostituisce il cittadino comunitario, e il marchio deve essere creato intorno alla modernità, alla comunità e alla società. Ad esempio, se un brand vuole vendere tutto per il cibo che in Inglese si dice “allforfood” , il consumatore si aspetterà di trovare una community di appassionati per il cibo o servizi inerenti col “food” in generale.

Ci sono 3 elementi in particolare che sono importanti per la comunità:

1) Coscienza di genere: il senso di appartenenza con gli altri all’interno della comunità, e il sentimento di differenza con gli altri al di fuori della comunità

– Rituali e tradizioni condivise e direi il valore del marchio: questo significa che la gente ama la cultura e la storia del marchio

2) Rituali: convenzioni che rendono la definizione pubblica come il Black Friday, questo elemento aiuterà le persone nella comunità a rimanere vicine al marchio

3) Tradizioni: solo incoraggiando il valore e le norme comportamentali per il marchio come comprare Allfoodproject ( un’azienda Italiana nel settore della ristorazione ) perché si ha un’attività commerciale o si è chefs.

3) Senso del dovere o obbligo verso la comunità. Harley Davidson e Jeep hanno elementi comunitari, e il consumo comunitario significa quando la gente compra una marca prodotta in serie e condivide l’esperienza con altri all’interno della comunità creando una sottocultura all’interno della marca. Per esempio, Harley Davidson ha un’intera ideologia con la trasformazione del sé.

Quando si creano delle sottoculture in opposizione o indifferenza al significato accettato dalla maggioranza, come gli “IKEAHACKERS” che reinventano i mobili con la propria idea e rivendono i mobili. Dunque, sarà fondamentale per un business sviluppare una community che possa seguire i propri valori culturali e la missione aziendale.