Dialogo Lega- Emiliano inaugurato da Crippa a Bari, Bellomo: “Siamo opposizione”

Le dichiarazioni di Andrea Crippa, il vicesegretario nazionale della Lega in visita all’ospedale Covid in fiera di Bari, hanno prodotto la domanda, che oggi ripropone la Gazzetta del Mezzogiorno: “La lega apre a Emiliano?”. Crippa, come riportato nell’ intervista video di Telerama, ha detto, sul punto: “Noi siamo qui a offrire le idee e le competenze dei nostri parlamentari e consiglieri regionali e per condividere un piano strategico. Gli ha fatto eco il coordinatore regionale Marti: “Noi ci siamo per qualunque soluzione immediata che porti all’apertura del reparto in fiera, vogliamo essere di ausilio, in questo governo che è sì di transizione ma deve risolvere questioni strategiche”.

Anche Telerama ha commentato “La mano tesa che non ti aspetti” circa la disponibilità mostrata dal partito di Salvini.

Oggi il capogruppo in Regione della Lega Davide Bellomo scrive sulla bacheca facebook: “Leggo sulla carta stampata dichiarazioni, quanto mai bizzarre, da parte di esponenti politici del centrosinistra pugliese che, con la solita autoreferenzialità, si avventurano in argomentazioni proprie della fantapolitica. Mi riferisco alle parole usate dal segretario regionale del Partito Democratico, on. Marco Lacarra, nel riprendere alcune affermazioni di Crippa”.

“Lo abbiamo sempre detto, e ove mai ce ne fosse ancor bisogno lo ribadiremo con ancor più vigore e forza, non siamo un partito del Nord, siamo un partito nazionale. La Lega avanza al Sud perché c’è un vuoto politico creato dall’incapacità di gestire le politiche a tutela del Mezzogiorno”.

“Se qualcuno- prosegue Bellomo- pensa che il Gruppo consiliare della Lega in Regione abbia teso una mano e si sia mosso in direzione della maggioranza, ha mal interpretato le nostre parole. Noi auspichiamo un confronto democratico in cui offrire il nostro contributo di idee, di competenze, di capacità dei nostri uomini migliori. Siamo opposizione e lì restiamo”.

Insomma nessuna apertura sulla giunta ma il dialogo è avviato.