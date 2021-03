Ex ammiraglio di Manfredonia firma contratto per 4 sommergibili

Manfredonia, 01/03/2021 – (gazzettamezzogiono) Nella nuova corsa al riarmo fra Est e Ovest e delle manovre militari sui due fronti all’ombra della pandemia «made in China» piomba la notizia di un contratto da un miliardo e 350 milioni di euro siglato da Fincantieri e l’«Occar» («Organisation Conjointe de Cooperation en matiere d’Armement», organizzazione congiunta di cooperazione in materia d’armamenti con sede a Bonn, diretta all’ammiraglio in congedo Matteo Bisceglia, originario di Manfredonia, in Capitanata, fino al 18 settembre 2019 al vertice di Navarm, la Direzione degli Armamenti Navali di Roma) per costruire due nuovi sommergibili (più altri due in opzione) U212NFS (U212 Near Future Submarine, sommergibile del «prossimo futuro») destinati alla Marina Militare. I battelli, a propulsione diesel, saranno costruiti nei cantieri di Muggiano (La Spezia). Il valore complessivo della commessa per i nuovi «killer degli abissi» con capacità «stealth» (minima o nessuna tracciabilità ai sensori deli avversari) è di 2 miliardi e 628 milioni di euro e la prima tranche di 1,35 miliardi riguarda la costruzione dei primi due sommergibili coprodotti da Fincantieri con le industrie tedesche Hdw e Nswe. (gazzettamezzogiorno)