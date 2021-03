Foggia, droga, tatuaggi e debiti: il 17enne accusato dell’omicidio del tabaccaio

Foggia, 01/03/2021 – (ilfattoquotidiano) Era il più giovane del gruppo eppure era il più feroce. Ha solo 17 anni, ma “ha dato prova di essere oltremodo avvezzo alla realizzazione di variegate e gravi” forme di reato. Un giovanissimo calciatore dei campionati minori pugliesi, ma anche un soggetto “abitualmente dedito alle attività criminali” con le quali si guadagna da vivere: denaro che gli consente di ottenere il necessario e il superfluo. Dallo “smartphone costosissimo e di ultimissima generazione” ai tatuaggi da migliaia di euro fino alle vacanze nelle quali “si mangia” il denaro. È questo il ritratto che emerge dalle centinaia di pagine dell’inchiesta che ha permesso alla Squadra mobile di Foggia guidata dal vice questore Raffaele Grassi, di identificare e arrestare l’autore materiale dell’omicidio di Francesco Paolo Traiano, tabaccaio foggiano accoltellato durante una rapina avvenuta il 17 settembre 2020 in via Guido Dorso presso il bar-tabaccheria “Gocce di Caffè” e deceduto 23 giorni dopo per le ferite.(ilfattoquotidiano)