Mattinata, 01 marzo 2021. Una mattinata a Baia delle Zagare, stamani semplicemente uno spettacolo.

Photo credit Matteo Nuzziello

INFORMAZIONI

Baia delle Zagare o Baia dei Mergoli è una delle spiagge simbolo del Gargano, grazie alla presenza delle alte scogliere bianche e di 2 bellissimi faraglioni di roccia calcarea scolpiti dal vento, dei di pini e della spiaggia di ciottoli bianchi, che uniti all’azzurro del mare creano uno spettacolo incredibile.

Si trova nel territorio di Mattinata, a quasi 30 km da Vieste.

Le spiagge in realtà sono 2, separate da una scogliera: Baia delle Zagare, che deve il suo nome ai fiori degli alberi di limone nelle vicinanze (le zagare), e Baia dei Faraglioni, verso Vieste. Spesso tappa delle escursioni in barca alla scoperta delle grotte marine del Gargano, la baia è raggiungibile via mare, attraverso il resort omonimo che sorge a picco sulla scogliera e collega alla baia con un ascensore scavato nella roccia, oppure attraverso vecchi sentieri accessibili dalla strada principale. (FONTE: turismovieste).