Giovane non vedente di S. Giovanni Rotondo si laurea col massimo dei voti

San Giovanni Rotondo, 01/03/2021 – (gazzettamezzogiorno) Laureata in Lettere con il massimo dei voti e plauso accademico all’Università di Foggia. Un traguardo raggiunto da tanti ragazzi della nostra terra e non ma che, per Teresa Chiara Melchiorre, 33 anni di San Giovanni Rotondo, ha un sapore speciale, un obiettivo importante per la sua vita.

Perché Teresa Chiara è una ragazza non vedente dalla nascita, ecco perché la corona d’alloro e il voto ottenuto hanno davvero un significato speciale. Teresa si è laureata discutendo una tesi in Letteratura italiana su Giuseppe Verdi.

Un risultato che premia anche l’Ateneo dauno dove l’inclusione recita un ruolo importante nella formazione accademica degli studenti. Teresa ha potuto laurearsi direttamente dal salotto di casa sua, come previsto dalle norme anti Covid vigenti. Alla discussione della tesi di laurea erano presenti, con mascherina d’ordinanza, ed a debita distanza i genitori della neo-dottoressa, Anacleto e Leonarda assieme ad una piccola rappresentanza della sua grande famiglia. (gazzettamezzogiono)