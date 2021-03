Grave incidente tra San Marco e San Giovanni Rotondo

San Marco in Lamis, 01/03/2021 – (sanmarcoinlamis.eu) Sono due le utilitarie coinvolte in un frontale avvenuto poco fa sulla SS 272 all’altezza di una semicurva. Al momento non si conoscono le condizioni degli occupanti delle rispettive autovetture. Sul posto diverse pattuglie dei Carabinieri e alcune autoambulanze che hanno sùbito trasportato i feriti nella vicina “Casa Sollievo della Sofferenza”. (sanmarcoinlamis.eu)