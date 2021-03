Guida aggiornata al bonus mobili 2021

La Legge di Bilancio 2021 ha confermato il Bonus mobili 2021 anche per l’anno attualmente in corso: in questo modo, tutti coloro che hanno intrapreso un intervento di ristrutturazione in una data precedente a quella del 1° gennaio 2020, possono usufruire di una detrazione fiscale del 50% sulle spese d’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Per il 2021 è stato disposto anche un aumento del limite di spesa sulla quale è possibile calcolare la detrazione: si passa da 10.000€ a 16.000€.

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli utenti una guida esaustiva al Bonus mobili ed elettrodomestici per il 2021, grazie alla quale è possibile conoscere i requisiti necessari per accedere al bonus, le modalità e gli importi della detrazione prevista.

Come ottenere il bonus mobili 2021

Usufruendo del Bonus mobili 2021 è possibile ottenere una detrazione Irpef del 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, i quali devono essere destinati all’arredamento di un immobile che sia oggetto di ristrutturazione.

La realizzazione di una ristrutturazione edilizia è infatti una condizione indispensabile per l’ottenimento del Bonus mobili 2021.

All’interno della dichiarazione dei redditi sono indicate le spese sostenute: così risulta possibile calcolare la detrazione fiscale, la quale spetta esclusivamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio.

Un’altra condizione necessaria all’ottenimento della detrazione fiscale del 50% è quella per cui l’acquisto dei mobili o degli elettrodomestici e il pagamento delle spese di trasporto e del montaggio dei beni devono avvenire attraverso:

carta di debito/credito o bancomat;

bonifico postale o bancario;

finanziamento a rate.

Non è ammesso l’utilizzo di assegni bancari, contanti o di altri metodi di pagamento.

Il Bonus mobili 2021 presenta una serie di condizioni alle quali bisogna obbligatoriamente attenersi affinché la richiesta del bonus vada a buon fine:

il tetto massimo di spesa è di 16.000€;

è di 16.000€; i lavori di ristrutturazione devono aver avuto inizio prima del 1° gennaio 2020;

devono aver avuto inizio prima del 1° gennaio 2020; i lavori di ristrutturazione devono essere denunciati regolarmente tramite pratica edilizia presso il Comune con CILA, SCIA o DIA.

La data di avvio dei lavori di ristrutturazione dev’essere precedente a quella dell’acquisto dei mobili o degli elettrodomestici, mentre le spese di ristrutturazione possono anche essere sostenute dopo quelle legate all’acquisto dell’arredo dell’immobile.

Interventi edilizi con i quali è possibile ottenere la detrazione

Non tutti gli interventi edilizi permettono all’utente di poter usufruire della detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute.

Gli interventi edilizi idonei all’ottenimento del Bonus mobili 2021 sono i seguenti:

Opere di manutenzione straordinaria , ristrutturazione edilizia , restauro e risanamento conservativo di singoli appartamenti . Tuttavia, non è prevista la detrazione Irpef del 50% in caso di lavori di altra natura, come sostituzione dei pavimenti, rifacimento degli intonaci interni o tinteggiatura di soffitti e pareti.

, , e . Tuttavia, non è prevista la detrazione Irpef del 50% in caso di lavori di altra natura, come sostituzione dei pavimenti, rifacimento degli intonaci interni o tinteggiatura di soffitti e pareti. Ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato in seguito ad eventi calamitosi. È possibile usufruire della detrazione fiscale del 50% nel caso in cui la propria abitazione sia collocata in un’area per la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza.

in seguito ad eventi calamitosi. È possibile usufruire della detrazione fiscale del 50% nel caso in cui la propria abitazione sia collocata in un’area per la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza. Opere di manutenzione ordinaria o straordinaria , restauro , risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di parti comuni di un condominio . Il Bonus mobili 2021 può essere richiesto non solo per le singole abitazioni ma anche per i condomini.

, , e . Il Bonus mobili 2021 può essere richiesto non solo per le singole abitazioni ma anche per i condomini. Opere di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di fabbricati interi. In questo caso, i lavori devono necessariamente essere eseguiti da imprese di costruzione o da cooperative edilizie, le quali devono vendere o assegnare l’immobile in un arco di tempo massimo di 18 mesi dalla fine dei lavori.

Il Bonus mobili 2021 offre la possibilità di usufruire della detrazione fiscale anche sulle spese sostenute per l’acquisto di apparecchi d’illuminazione ad alta efficienza come i LED. Questi apparecchi, infatti, rientrano nella categoria di mobili o arredi nuovi ed è possibile godere dei benefici del Bonus mobili 2021 per risparmiare il 50% sull’acquisto di lampade d’illuminazione a LED. Tutti i prodotti certificati sono disponibili sull’e-commerce Luceled, una realtà italiana di De Sanctis light & design SNC, con sede ad Apricena (FG).

Cosa si deve acquistare per poter ottenere la detrazione fiscale

Non tutti i beni acquistabili rientrano nelle condizioni previste dal Bonus mobili 2021. Infatti, è possibile ottenere la detrazione fiscale del 50% sulla spesa d’acquisto di uno dei seguenti beni:

elettrodomestici nuovi : lavatrici, apparecchi elettrici di riscaldamento, frigoriferi, lavastoviglie, forni a microonde, ventilatori elettrici, radiatori elettrici, stufe elettriche, lavasciuga, congelatori, asciugatrici, apparecchi per la cottura, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi per il condizionamento, ecc. Gli elettrodomestici devono essere provvisti di etichetta energetica e la loro classe energetica non dev’essere inferiore alla A+. Per forni e lavasciuga è sufficiente la classe A;

: lavatrici, apparecchi elettrici di riscaldamento, frigoriferi, lavastoviglie, forni a microonde, ventilatori elettrici, radiatori elettrici, stufe elettriche, lavasciuga, congelatori, asciugatrici, apparecchi per la cottura, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi per il condizionamento, ecc. Gli elettrodomestici devono essere provvisti di e la loro non dev’essere inferiore alla A+. Per forni e lavasciuga è sufficiente la classe A; mobili nuovi: materassi, armadi, tavoli, scrivanie, apparecchi d’illuminazione, credenze, sedie, divani, poltrone, comodini, letti, cassettiere, ecc.

Sono esclusi dal Bonus mobili 2021 porte, pavimentazioni, tendaggi e vari complementi di arredo. È possibile usufruire del Bonus mobili 2021 anche se si acquistano dei beni che sono destinati ad una stanza diversa da quella che è oggetto di ristrutturazione; è possibile acquistare un armadio per la propria camera da letto anche se i lavori di ristrutturazione edile riguardano la cucina.

In questo modo, si ha la possibilità di usufruire del bonus anche se la stanza che viene ristrutturata è già dotata degli elementi d’arredo utili.

Nelle spese da portare in detrazione, si possono includere anche quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

Qual è l’importo detraibile per il Bonus mobili 2021?

Il Bonus mobili 2021 può essere richiesto per un importo di spesa massimo di 16.000€, cifra che fa riferimento alle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici e non comprende le spese sostenute per effettuare i lavori di ristrutturazione. La detrazione fiscale viene ripartita in dieci quote annuali aventi tutte lo stesso importo.

L’importo massimo di 16.000€, inoltre, si riferisce sia alla singola unità immobiliare che alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Se, dunque, il contribuente esegue dei lavori di ristrutturazione in relazione a diverse unità immobiliari, potrà usufruire più di una singola volta del Bonus mobili 2021.

Documenti necessari per beneficiare del Bonus mobili 2021

Esiste una precisa documentazione che dev’essere conservata ed esibita nel momento in cui si richiede di poter usufruire del Bonus mobili 2021.

I documenti necessari affinché si possa usufruire di questo bonus sono i seguenti:

ricevuta del bonifico;

ricevuta di avvenuta transazione (se si effettuano i pagamenti con carta di credito);

documentazione di addebito sul conto corrente;

fatture di acquisto di beni con la dovuta descrizione riguardante la natura, la quantità e la qualità dei beni e dei servizi acquistati.

Tale documentazione dovrà essere ben conservata. È possibile, infatti, che l’Agenzia delle entrate effettui dei controlli. I documenti sopra citati sono anche utili alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi. (nota stampa)