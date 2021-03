Mancato vaccino a domicilio, Lopalco: “Ma le date sono fittizie!”

Bari, 01/03/2021 – (pugliain) Un vaccino prenotato a domicilio avrebbe dovuto essere somministrato venerdì scorso ad un 86enne di Locorotondo. Ma nel giorno e nell’orario stabilito (alle 8:30) non si è fatto vedere nessuno presso la casa dell’anziano. A darne notizia con un tweet è stato il figlio dell’uomo, che ha scritto: “Questa mattina era previsto il vaccino a domicilio per il mio papà. Non è venuto nessuno. Salutatemi l’assessore Lopalco tra uno studio televisivo e l’altro”. A stretto giro social ha risposto lo stesso Lopalco con un altro tweet: “Per le vaccinazioni domiciliari la data era fittizia. Ci dispiace che dal Cup non vi abbiano avvisato o la comunicazione non è stata chiara. I prenotati saranno contattati per fissare la data e la vaccinazione sarà fatta entro marzo”.Una risposta che farebbe anche sorridere, se non fosse dannatamente tutto vero. Una vera e propria presa in giro per i nostri anziani che al disagio aggiungono la beffa di un sistema sanitario. (pugliain)