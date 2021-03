Manfredonia. Assistenza domiciliare e telesoccorso: base d’asta da 241.660,85 euro

Manfredonia, 01 marzo 2021. Con recente atto della Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia, è stato preso atto delle determinazioni del Coordinamento Istituzionale, e, in funzione del ruolo di ente capofila dell’Ambito Territoriale, è stato approvato lo schema di Capitolato d’Appalto, relativo all’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare e Telesoccorso/Teleassistenza, che viene allegato all’originale e conservato agli atti d’ ufficio, di importo a base d’asta di € 241.660,85, oltre iva come per legge.

Autorizzata l’indizione della gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio indicato, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ATTO INTEGRALE > DELGC1908022021