Manfredonia, cercasi cameriere di sala e barista

Manfredonia, 01/03/2021 – (cercojob) “Hai competenze nel campo della ristorazione e sei alla ricerca di una azienda che premi il tuo talento? Ti piacerebbe essere la cameriera di una rinomata struttura turistico ricettiva? Stiamo cercando te! REGIOHOTEL MANFREDI, hotel categoria 4 stelle dotato di ristorante, centro benessere, centro congressi, sale ricevimenti, campi sportivi e piscina operante nella provincia di Foggia da oltre 18 anni nel campo dell’ospitalità e ristorazione per ampliamento proprio organico interno ricerca CAMERIERE/A DI SALA La persona che stiamo cercando dovrà della preparazione della sala di ristorazione e dei tavoli prima dell’apertura al pubblico, sistemare i tavoli secondo la collocazione prestabilita, organizzare gli eventuali posti prenotati, e dedicarsi alla mise en place, e ogni altro accessorio da tavola e di servizio. All’apertura del locale, si occuperà dell’accoglienza dei clienti e di accompagnarli ai tavoli. Offriamo: contratto a tempo determinato a norma di legge, affiancamenti, formazione continua e corsi di aggiornamento in azienda in un ambiente dinamico e stimolante con concrete possibilità di crescita. Durata contratto: 12 mesi Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato – Chiediamo esperienza minima di 2 anni all’interno di alberghi di pari categoria, diploma istituto alberghiero, buona conoscenza dei principali applicativi informatici, spigliate doti relazionali e comunicative, una buona attitudine al problem solving, capacità di lavorare in gruppo, affidabilità e flessibilità. – Diploma di scuola media superiore”. (cercojob)