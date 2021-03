Manfredonia, 01 marzo 2021. Con recente atto della Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia, è stato deliberato di assumere il seguente atto di indirizzo per la definizione dei criteri di assegnazione di 340 loculi di punta da realizzare in ampliamento alla Tomba collettiva comunale denominata “A”, per l’importo complessivo di €. 620.677,00, di cui €. 499.690,70 per lavori e €. 120.986,30 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

E’ stato deliberato di disporre la pubblicazione di apposito avviso per l’acquisizione della manifestazione d’interesse finalizzata all’assegnazione di 272 loculi di punta;

• l’assegnazione di tali 272 loculi avverrà secondo i criteri appresso riportati:

a) possono presentare domanda di assegnazione i cittadini che hanno compiuto il 70° anno

di età e che:

– sono nati e/o residenti nel Comune di Manfredonia e che non sono titolari di altre

sepolture disponibili all’interno del Cimitero cittadino;

– sono residenti in altro comune, ma hanno il coniuge o un parente in linea retta di primo

grado sepolto nel Cimitero di Manfredonia da non oltre 20 (venti) anni;

b) possono, altresì, presentare domanda di assegnazione i cittadini che intendono utilizzare i loculi per la sepoltura del coniuge e/o di parenti di primo grado in linea retta, deceduti a

far tempo dal 01/01/2018 ed inumati o tumulati provvisoriamente in loculi di terzi o di

parenti o di affini di qualunque grado;

c) tali requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande;

d) non possono presentare domanda di partecipazione coloro che risultano concessionari di

tombe private di famiglia ovvero di loculi disponibili nel Cimitero di Manfredonia,

intendendosi per tali i loculi non occupati da cadaveri e/o resti mortali ovvero quelli in cui

sono depositati cadaveri e/o resti mortali da oltre 20 (venti) anni rispetto alla data di

scadenza dell’avviso pubblico;

e) i loculi verranno assegnati mediante graduatoria che comprenderà, nell’ordine:

1. nella misura del 25% dei loculi a disposizione, pari a n. 68 loculi, i nominativi di coloro

che hanno richiesto l’assegnazione per la sepoltura del coniuge e/o di parenti di primo

grado in linea retta, inumati o tumulati in loculi di terzi, o di parenti o di affini di

qualunque grado, non prima del 01/01/2018, secondo l’ordine crescente di data di

tumulazione o di inumazione; in caso di assegnazione secondo tali criteri, il

trasferimento dei defunti nei loculi attribuiti dovrà essere effettuato entro 90 giorni

dalla data di stipula dell’atto concessorio, pena la decadenza con conseguente rimborso

delle somme versate, detratto il 20% a titolo di penale;

2. tutti gli altri aventi titolo ultrasettantenni in ordine rigoroso di anzianità, fino ad esaurimento dei restanti 204 loculi disponibili;

f) i loculi saranno abbinati successivamente agli aventi diritto, per ordine progressivo di numerazione, mediante sorteggio da tenersi in seduta pubblica;

g) ai coniugi ultrasettantenni o, comunque, alle “coppie” (richiedenti per sé stessi e per

coniugi/parenti deceduti) verranno assegnati due loculi contigui (il primo determinato

dall’esito del sorteggio ed il secondo, quello contiguo); il loculo posto nell’ultima serie di

ogni parete non potrà essere attribuito per tale finalità ma esclusivamente ai richiedenti di

singoli loculi;

h) fare salva la possibilità ai portatori di handicap, con difficoltà motorie, riconosciuti invalidi al 100% con verbale della Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili, di richiedere un loculo posto in 1^ o in 2^ fila, in caso di istanza per la sepoltura del coniuge e/o di parente di primo grado in linea retta, ai sensi dell’art. 73, comma 2, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

i) la concessione dei loculi in questione avrà durata trentennale, rinnovabile, ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e decorrerà dalla data di sepoltura nel loculo assegnato nei casi previsti alla lett. e.1, ovvero dalla data del seppellimento dell’assegnatario nei casi di cui alla lett. e.2;

j) in caso di decesso del richiedente in corso di procedura, la pratica di concessione potrà

essere perfezionata dagli eredi i quali potranno optare per:

– la restituzione della somma versata facendo rientrare il loculo nella disponibilità del

Comune che potrà riassegnarlo ad altro richiedente collocato in graduatoria;

– tumulare provvisoriamente il proprio congiunto in altro loculo nelle more della

disponibilità del loculo comunale assegnato; in tal caso, il costo del servizio di

tumulazione sarà a carico dell’Amministrazione Comunale;

k) i corrispettivi di concessione dei singoli loculi, in ragione del costo di costruzione della

Tomba, al lordo del ribasso d’asta, sono così determinati:

loculi in 1^ e 4^ fila €/cad. 2.181,90

loculi in 2^ e 3^ fila €/cad. 2.381,91.

l) tali corrispettivi di concessione dovranno essere versati:

– nella misura del 50%, previo deposito presso l’Ufficio comunale di polizza fideiussoria,

entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta assegnazione;

– nella misura del 40% entro 90 giorni dall’assegnazione;

– ad ultimazione dei lavori verranno ricalcolati i costi unitari dei loculi sulla base

dell’eventuale ribasso formulato in sede di gara dall’aggiudicatario. Pertanto, il saldo

dovuto sarà determinato dall’effettiva spesa sostenuta per l’intera opera, provvedendo,

nel caso, anche al rimborso delle somme eccedenti;

m)in caso di mancata corresponsione delle somme entro i termini suddetti, il richiedente

verrà considerato rinunciatario ed il loculo rientrerà nella disponibilità del Comune per

ulteriore assegnazione; in tal caso il Comune provvederà al rimborso di quanto già versato,

trattenendo il 20% del costo totale a titolo di penale;

n) l’avviso sarà pubblicato, per 30 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio on-line del Comune, e

divulgato mediante affissione nel Cimitero cittadino e negli spazi pubblici della città;

• i rimanenti 68 loculi della Tomba in oggetto saranno utilizzati solo in presenza di cadavere,

per l’immediato seppellimento, ai sensi dell’art. 73 del Regolamento Comunale di Polizia

Mortuaria, dando atto che, ai sensi del 5° comma dello stesso art. 73, non potranno essere

effettuate assegnazioni di loculi contigui per sepolture a venire, in considerazione del

numero limitato dei loculi disponibili, al fine di non compromettere il regolare svolgimento

del servizio pubblico di tumulazione nel Cimitero;

La realizzazione dell’intervento è subordinata al preventivo accertamento delle entrate derivanti dall’adesione alla manifestazione d’interesse, a copertura delle relative

spese, e che, pertanto, in assenza di adeguata adesione da parte dei soggetti interessati, la

predetta opera non potrà essere realizzata.