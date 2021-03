Manfredonia, piano bentonite Seasif non convince del tutto

Manfredonia, 01/03/2021 – (ship2shore) Un altro round in pareggio sul ring di Manfredonia per la scommessa bentonite. La multinazionale Seasif presenta i benefici del piano industriale da 300 milioni di euro sul Bacino Alti Fondali, svelando tutti i numeri tecnici e finanziari. Ma l’opposizione rosso-verde-gialla non si convince ancora circa la bontà del progetto per il territorio sipontino. (ship2shore)