Manfredonia. Zone CA e CB: ok relazione per miglioramento qualità architettonica – ambientale

Manfredonia, 01 marzo 2021. Con recente atto della Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia, è stato deliberato di approvare la relazione del dirigente, condividendo le finalità di miglioramento della qualità architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con le norme di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della regione nonché di difesa del suolo,

prevenzione del rischio sismico e accessibilità degli edifici.

E’ stato stabilito che, ai sensi dell’art 6 comma e lett. C, gli interventi di cui all’articolo 3 della Legge Regionale n. 14 del 30 luglio 2009, potranno essere ammessi all’interno dell’intera zona CA e CB del PRG, anche in deroga alle altezze stabilite dal vigente PRG, vigente a condizione che:

− riguardino edifici per i quali siano assicurate le condizioni di sicurezza statica riferite all’intero stabile;

− non riguardino edifici caratterizzati da progettazione unitaria e/o da compiutezza morfotipologica;

3. di stabilire che La proposta di intervento dovrà essere accompagnata da un rilievo critico

esteso all’intera unità edilizia, anche qualora non coincidente con la singola unità immobiliare oggetto di intervento, al fine di documentarne compiutamente i caratteri costitutivi e dimostrare la compatibilità dell’intervento con le predette condizioni.

Gli elaborati che compongono il rilievo critico, con facoltà per l’amministrazione comunale di

richiedere ulteriore documentazione, sono rappresentati da:

a. rilievo dell’edificio in scala non inferiore a 1:50, comprensivo di piante di ogni piano

(compresi i piani sottotetto, i piani interrati e le coperture), dei prospetti esterni e

interni di tutte le facciate, delle sezioni (almeno due, passanti sui collegamenti

verticali); tale rilievo dovrà inoltre dettagliare i sistemi strutturali, le tecniche

costruttive, i materiali edili e di finitura.

b. documentazione fotografica degli esterni e degli interni con indicazione dei punti di

ripresa.

Gli interventi di cui all’art. 4 della L. R. 14/2009 potranno essere ammessi all’interno dell’intera zona CA e CB del PRG, anche in deroga alle altezze stabilite dal vigente PRG, senza ulteriori condizioni rispetto alla normativa urbanistica e sismica;

E’ stato dato atto che non sussistono motivi ostativi rispetto alla applicabilità degli interventi derogatori per immobili inclusi in piani di lottizzazione in corso di realizzazione, fermo restando che gli interventi possono essere realizzati solo su immobili esistenti alla data del 1° agosto 2020 (art.5 comma 1) e che , qualora siano interessati edifici riconducibili alla tipologia a schiera o plurifamiliare, deve essere salvaguardata la coerenza architettonica e formale del complesso edilizio e rispettati i regolamenti condominiali e le convenzioni urbanistiche eventualmente sussistenti.

E’ stato stabilito che gli spazi per parcheggi pertinenziali, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera c), della L R 14/09, devono essere reperiti nell’area oggetto di intervento.

ATTO INTEGRALE – DELCC0120012021