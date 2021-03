Medieval experience: gli scatti di Salvatore Favia catturano le antiche tradizioni di Manfredonia

In questo periodo così difficile, doloroso, pesante dal punto di vista economico, politico, sanitario, sociale ma soprattutto emotivo, rifugiarsi nei ricordi, nel passato e nella storia può essere non solo un piacevole diversivo, ma anche un’occasione di svago e di benessere.

La storia della nostra città è una storia lunga e interessante: se il primo nucleo è Siponto, come ricordato anche dalla basilica che celebra la nostra santa patrona, la città si è poi sviluppata in lunghezza accompagnando il sinuoso profilo della costa e del golfo che prende il suo nome, su cui si affacciano i ben cinque porti della città.

Manfredonia è fondata da Manfredi, figlio di Federico II di Svevia, il monarca illuminato che ha fatto fiorire arte, cultura e bellezza in tutta Europa, e quindi certamente il medioevo, erroneamente considerato come un’epoca buia, è invece un tempo di straordinarie opportunità, innovazioni e cambiamenti, un insegnamento valido ancora oggi da conoscere, su cui riflettere e da ricordare, un glorioso passato che può fungere da sprone per il futuro.

Per rivivere almeno in parte l’atmosfera del medioevo sono state recentemente realizzate alcune performance figurative con costumi e armature di quel tempo.

Il progetto, rispettando tutte le regole del distanziamento, è stato possibile grazie alle accurate armature di Riccardo e alla professionalità di New Style Acconciature e Mary Giordano – Hair style Stil Novo, che attraverso un sapiente uso del trucco e dell’acconciatura ha permesso a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa di sentirsi almeno per un giorno cavalieri senza macchia e senza paura.

A lasciare traccia per i posteri della “medieval experience” gli scatti di Salvatore Favia, noto artista locale nel campo dell’immagine fotografica.

L’obiettivo di Favia è stato quello di catturare il ricordo degli usi e costumi locali, preservare la tradizione che accompagna da secoli l’importante storia della città.

Attraverso i volti dei figuranti, che si sono prestati a rivivere la quotidianità di un passato solamente raccontato dall’oralità dei più anziani o letta nei ricchi libri di storia locale, che spesso riempiono alcuni angoli degli scaffali delle librerie delle case di molti abitanti di Manfredonia, è stato possibile ritrovare i lontani spiragli di luce e giocosità molto cari ai cittadini, da sempre legati alla tradizione della maschera. Ed è forse proprio attraverso il filo di queste immagini che si può trovare la speranza di un nuovo inizio ricordando, ancora una volta, che Siponto prima e Manfredonia poi sono sopravvissute e risorte da maremoti, pestilenze, violenze e soprusi straniere, epidemie di ogni tipo.

Le immagini di Favia riportano il sorriso e la voglia di guardare avanti.

