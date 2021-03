Vacca – Landella: “Parte Centro di ascolto per famiglie e servizi sostegno alla genitorialità”

Foggia, 01 febbraio 2021. Il Comune di Foggia, tramite l’assessorato alle Politiche Sociali, avvia quest’oggi il servizio del Centro di ascolto per le famiglie e per servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità.

Il servizio, di competenza dell’Ambito territoriale di Foggia, è stato affidato con bando pubblico alla cooperativa sociale San Riccardo Pampuri ed è rivolto a famiglie, coppie, genitori, singoli componenti del nucleo famigliare residenti o insistenti nel territorio dell’Ambito di Foggia con difficoltà relazionali, psicologiche educative e/o sociali manifestatisi all’interno delle dinamiche del nucleo famigliare, con particolare riguardo alla presenza di minori.

Avranno accesso prioritario al servizio le persone e le famiglie inviate dai servizi sociali e socio-sanitari territoriali e/o su mandato dell’autorità giudiziaria.

Lo sportello sarà attivo dal lunedì al sabato.

Gli obiettivi del servizio sono diversi, tra cui:

– Promuovere, sostenere e mettere in comunicazione le famiglie coinvolgendo sia la scuola che il territorio.

– Fornire supporti e valorizzare le risorse e le iniziative dei genitori.

– Costruire spazi di riferimento per le famiglie, favorendo i momenti di ascolto e di orientamento, attivando gruppi di aiuto.

– Costruire reti di supporto alle relazioni famigliari finalizzate alla prevenzione e al superamento delle situazioni di crisi e di disagio psico-sociale e relazionale che possono verificarsi all’interno di famiglie con figli minori.

– Percorsi di orientamento e di informazione per genitori con figli minori.

– Consulenze specialistiche socio-psico-pedagogichea genitori, coppie, minori e adolescenti.

– L’organizzazione e la promozione di sportelli per il sostegno alla relazione genitori/figli.

– Prima informazione ed orientamento ai servizi per affidi e adozioni e alle diverse forme di accoglienza e affiancamento e sostegno.

All’interno del centro famiglie è presente una equipe multidisciplinare composta da due psicologi, un pedagogista, due educatori professionali socio-pedagogici, due assistenti sociali, un mediatore familiare, un mediatore culturale, un avvocato e due animatori.

“L’obiettivo del Comune di Foggia è quello di garantire sostegno alle tante famiglie foggiane che oggi vivono gravi difficoltà – dichiara il sindaco di Fopggia, Franco Landella -, accentuate in quest’ultimo periodo dalla pandemia. L’attivazione di questo servizio intende fornire risposte concrete alle situazioni di disagio famigliare”.

Per l’assessore alle Politiche Sociali, Raffaella Vacca, “In un momento così difficile per la nostra comunità, in cui fenomeni come la devianza giovanile, il bullismo e la dispersione scolastica sono più accentuati rispetto al passato, l’Amministrazione comunale annuncia con grande soddisfazione l’inizio di questo importante servizio a sostegno di famiglie, genitori, coppie, minori e adolescenti della nostra città”.