Riceviamo e pubblichiamo

Buongiorno redazione di StatoQuotidiano,

con questa email colgo l’occasione per complimentarmi per la vostra proficua campagna di informazione costante e mai disattesa sulle problematiche che soprattutto in questo momento storico sta vivendo la nostra popolazione; ed è proprio questo il motivo che mi spinge a porvi l’attenzione su una situazione, a mio avviso, di disparità e parlo della campagna vaccinale agli ultra ottantenni; vi parlo della mia esperienza che sia monito per altri come me di poter far valere un diritto; appena avviata la campagna di vaccinazione mi collego al sito della Puglia Salute per apprendere le procedure da adottare e mi rendo conto che per richiedere la vaccinazione domiciliare bisogna contattare un numero che riceve tutte le prenotazioni a livello provinciale per tali richieste; bene ho contattato il numero circa 15 giorni fa ho fornito il nominativo di mio padre e ho comunicato il mio numero di telefono ricevendo quale risposta : verrete contattati a questo punto faccio presente all’operatrice che mio padre ha un’età di 92 anni ed è invalido al 100% in stato di gravità e non deambula è allettato.

L’operatrice, a tale affermazione, mi riferisce che siccome sono tante le richieste per la vaccinazione domiciliare devono passare i nominativi a chi si occupa dell’assistenza domiciliare che a sua volta deve verificare l’effettiva sussistenza della richiesta domiciliare.

A questo punto faccio presente all’operatrice che essendo loro della Asl e che il certificato di invalidità rilasciato a mio padre è stato rilasciato dalla Asl quali verifiche devono fare; tale contesto evidenza una scarsa organizzazione perché la Asl sapendo che doveva vaccinare gli ultra ottantenni doveva avere già pronta una lista degli invalidi e predisporre per loro la vaccinazione domiciliare. concludo dicendo che con tale condotta viene leso un diritto per una persona invalida, e non parlo solo di mio padre, ma parlo di tanti come lui che si vedono scavalcare in un loro diritto in quanto loro dovevano avere la precedenza su tutti; un esempio banale e lampante per far capire il concetto a chi, per una loro scarsa organizzazione diventa cieca davanti ad un diritto, è quello dei parcheggi, quando ci rechiamo ad un centro commerciale i parcheggi situati vicino all’ingresso sono riservati gli invalidi il perchè viene da sé.

In conclusione un ottantenne che può camminare è già stato vaccinato mentre un invalido allettato non ha ancora ricevuto la chiamata per sapere quando lo verranno a vaccinare; nell’attesa della famosa chiamata spero che tramite la vostra redazione questo mio messaggio arrivi a chi veramente non ha capito che cosi viene meno un diritto.

ringrazio sin da adesso, distinti saluti