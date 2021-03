Viesti: “Mi preoccupa la ripartizione del Recovery, più a Nord che a Sud”

“Tre ministri dei dicasteri economici pesanti, il presidente della Cassa depositi e prestiti, il sottosegretario al coordinamento di tutta la politica economica. Tutti lombardi, residenti lungo l’asse che da Mantova conduce a Varese e due di essi. Esiste un partito del nord? E, nel caso, come dimostrerà la sua influenza?”

La domanda la pone il Fatto Quotidiano all’economista di Bari Gianfranco Viesti. Ecco alcuni passaggi dell’intervista di Antonello Caporale riproposta su facebook da vari profili social e dall’ “Osservatorio per il sud”.

“La geografia non può sostituire la politica ma influisce eccome. Mi preoccupo che la ripartizione delle risorse, specialmente ora che bisogna iscriverle nel grande registro degli appalti, delle opere da realizzare, di cui si compone questo Recovery plan, avvenga nel solco di sempre: di più al nord e di meno al sud. Più dei grandi capitoli generali, delle linee di fondo che mettono d’accordo tutti, temo le cifre di dettaglio. Opera per opera”.

Sulle opere al sud bisogna stare attenti “a non fare pura sostituzione” e porta ad esempio l’asse ferroviario Napoli-Bari: “Prenderemmo i soldi del Recovery per un’opera già programmata e finanziata. Cosa si aggiunge? Questo è il vero pericolo, perché il Sud, anche per suoi demeriti, subirebbe due colpi in testa” (demeriti su opere programmate da decenni, ricorda il giornalista).

Si parla anche degli effetti della pandemia in base alla regioni, e della Lombardia particolarmente colpita: “Dal punto di vista sanitario le cose stanno così, ma dal punto di vista economico la crisi è generalizzata”. Nel dettaglio: “Oggi le regioni del Sud, eccetto la Puglia e la Sardegna, hanno ogni 100mila abitanti 81 unità sanitarie. Più nel dettaglio al Sud per 100mila abitanti sono in servizio 35 infermieri. Nel resto d’Italia, e soprattutto al nord, questo rapporto è di 108 sanitari per 100mila abitanti, di cui 49 infermieri. È chiaro che la capacità sanitaria avrà un suo ruolo già nell’esito delle vaccinazioni di massa. Sarà colpa del Sud sempre attardato o delle forze in campo diseguali? E se sono diseguali, l’investimento nella sanità dovrà essere più corposo nei territori più fragili, giusto?” Viesti attende le “tabelline della ripartizione” e attende anche di vedere se c’è un “partito del nord perché non si fa il processo alle intenzioni”.