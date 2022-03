Carnevale, maxi sequestro di articoli non conformi e pericolosi

Napoli, 1 marzo 2022 – In occasione della ricorrenza del “Carnevale”, i Carabinieri dei NAS nell’Italia meridionale hanno svolto una serie di controlli presso i punti di vendita all’ingrosso e al dettaglio di vestiti, maschere e scherzi carnevaleschi, con lo scopo di contrastare l’immissione in commercio di prodotti non conformi che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per la sicurezza e la salute dei consumatori, soprattutto bambini.

Le maschere e gli accessori di Carnevale, come i giocattoli, sono soggetti a stringenti normative comunitarie sulla sicurezza, che tutelano i cittadini dai rischi derivanti dall’infiammabilità e tossicità dei materiali, nonché da traumi o ingestioni accidentali.

In tale contesto i Carabinieri dei NAS del Gruppo per la Tutela della Salute di Napoli hanno: