Casa Sollievo, dal 5 marzo al via l’«attività privata istituzionale»

Presso il Contact Center dell’Ospedale saranno prenotabili in regime “privato istituzionale” 4 tipologie di pacchetti:

-senologia (visita, ecografia e mammografia, oppure solamente visita ed ecografia)

-endocrinologia (visita ed ecografia tiroide)

-gastroenterologia (visita ed ecografia addome superiore)

Per informazioni e prenotazioni bisognerà chiamare il numero telefonico dedicato 0882 416.777.

Resta invariato il numero telefonico del Centro Unico Prenotazioni, 0882 416.888, per la prenotazione di prestazioni ambulatoriali in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Anche il portale dei servizi on line dell’Ospedale di San Giovanni Rotondo (https://servizionline.operapadrepio.it/), dove è possibile richiedere una prenotazione di prestazione, offrirà a breve la doppia scelta tra prestazioni erogate in convenzione con il SSN o in regime “privato istituzionale”.