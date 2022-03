Centrale nucleare di Chernobyl, rischia danni seri a causa dello scontro sul posto

“I problemi potrebbero nascere qualora, per errore o per fatalità, ordigni dovessero colpire l’impianto ricoverato sotto il cosiddetto New Safe Confinement, la struttura di protezione che è stata installata alla fine del 2016 a protezione dell’ambiente e per ovviare alla fragilità del vecchio Sarcofago situato più sotto, costruito in fretta e in furia per chiudere l’impianto disastrato al fine di contenerne le fughe radioattive. Nel sarcofago, sono ancora presenti le quasi duecento tonnellate di combustibile fuso mescolato a parti di reattore, al piombo, alla sabbia: la cosiddetta “lava” radioattiva (corium) che si è depositata sotto il corpo del reattore, solidificandosi”. Sono le parole di Emilio Santoro, fisico nucleare, già dirigente di ricerca e direttore responsabile del reattore nucleare di ricerca da 1 MW del Centro ricerche della Casaccia riportate dall’AGI.

“Il tema è la centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, sede nel 1986 del più grande disastro dell’era nucleare, passata nei giorni scorsi sotto il controllo russo. Le notizie arrivate da lì negli ultimi giorni raccontano di un innalzamento della radioattività nell’area”. scrive l’AGI.