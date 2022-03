“Conosci la storia di Manfredonia?”: il ricordo di Dalla di Stefano Cantaroni

MANFREDONIA (FOGGIA), 01/03/2022 – (rollingstones) Dieci anni senza Lucio Dalla. Per i più, oggi è soltanto una data da celebrare sui social o con l’ascolto di una delle sue indimenticabili canzoni.

Ma per qualcun altro – pochissimi – la data del 1° marzo 2022 ha un significato ben diverso: più profondo, più privato. E che abbia deciso di condividerlo con noi, dopo dieci anni di silenzio, ha un valore ancora maggiore. Si tratta di Stefano Cantaroni, uno dei migliori amici dell’artista bolognese («io lo consideravo il mio migliore amico») scomparso tre giorni prima del sessantanovesimo compleanno. fonte: pinterest

La madre faceva la sarta e aveva una “filiale” a Manfredonia. Abitavano di fianco a un cinema all’aperto. Però dalla finestra della cameretta Lucio non vedeva lo schermo, sentiva solo l’audio. Passavano i grandi film degli anni ’50 e lui, dopo essersi sdraiato nudo sul pavimento, ascoltava questi film. È stato il primo passo per sviluppare l’immaginazione. Il jazz il secondo passo, era un genio pur non sapendo scrivere la musica. Andava tutto a memoria. Il terzo invece è stato l’incontro con Roberto Roversi. Per lui è stato un padre putativo. Una volta lo siamo andati a trovare e per la prima volta ho visto Lucio davvero in soggezione, come fosse di fronte al maestro. Dopo aver lasciato Roversi, con Come è profondo il mare, alla fine è esploso il vero Lucio Dalla.

C’è anche una leggenda che circola da tempo, magari messa in giro proprio da lui, ma nessuno si sente di dirla pubblicamente: e cioè che in realtà sarebbe stato figlio di Padre Pio.

(Scoppia a ridere) È una cazzata! C’è anche chi dice che sia figlio di un uomo di Manfredonia, solo che non è così. Suo padre è Giuseppe Dalla che gestiva il tiro a segno sui colli di Bologna. Se guardi la foto del padre e la confronti con quella di Lucio sono uguali.(rollingstones)