Foggia, incandidabili Landella e altri sette ex amministratori

FOGGIA, 01/03/2022 – (norbaonline) Il tribunale di Foggia ha dichiarato incandidabili l’ex sindaco Franco Landella e altri sette ex amministratori cittadini, a seguito dello scioglimento del consiglio comunale, lo scorso anno, per infiltrazioni mafiose.

Si tratta dell’ex presidente dell’assemblea cittadina, Leonardo Iaccarino, e dei consiglieri comunali Antonio Capotosto, Consalvo Di Pasqua, Dario Iacovangelo, Liliana Iadarola, Bruno Longo ed Erminia Roberto. Accolta, dunque, la richiesta del ministro dell’Interno. Rigettata, invece, la domanda proposta per Lucio Ventura e Pasquale Rignanese.

È quasi certo che tutti gli ex amministratori faranno ricorso appello. Landella ed altri 16 indagati – ex amministratori ed imprenditori – sono, inoltre, indagati nella maxi inchiesta per corruzione, concussione e peculato che travolse l’amministrazione comunale, successivamente sciolta per infiltrazioni mafiose. Le indagini sono chiuse e si attende la richiesta di rinvio a giudizio della Procura. (norbaonline)