I segreti della sciarpa, alleata preziosa del look maschile

Sono tanti i dettagli fondamentali quando si parla di look maschile. Uno di questi è la sciarpa. Purtroppo, molto spesso non viene valorizzata in tutta la sua importanza e si tende a mettere in primo piano il ragionamento sbagliato del “Basta che ci sia”. No! Bisogna indossarla facendo attenzione a diverse – per fortuna molto semplici – linee guida.

Innanzitutto va focalizzata l’attenzione sulla lunghezza. Chi pensa che, fatta eccezione per le giornate in cui è necessario coprirsi perché il freddo è pungente, una sciarpa valga l’altra dovrebbe ricredersi subito. La lunghezza è di capitale importanza (un po’ come il vestito della donna, che deve scegliere quella giusta a seconda che si prepari per un matrimonio con cerimonia in Chiesa piuttosto che per un aperitivo con le amiche).

Nel caso della sciarpa da uomo, bisogna mettersi nell’ottica che, quando si ha a che fare con i modelli di lunghezza ridotta, ci si trova davanti a un’ottima alternativa per un look dedicato ai momenti formali (parliamo, giusto per dare qualche numero, di sciarpe caratterizzate da una lunghezza pari a 120/140 cm). Il bello di questi dettagli è che ultimamente vanno tantissimo. Come è chiaro dalle proposte di sciarpe da uomo della celebre casa di moda milanese Boggi Milano, più l’accessorio a cui stiamo dedicando queste righe è corto, meglio è (per quanto riguarda i materiali, nell’ambito dei trend del momento spiccano indubbiamente la lana spigata e il cashmere con stampe. Nel momento in cui si ha a che fare con una sciarpa indossata per un’occasione formale non si può non dedicare attenzione al nodo. Il non plus ultra dell’eleganza è senza dubbio il cosiddetto nodo Ascot, che ricorda tantissimo quello della cravatta.

Quando, invece, il modello di sciarpa è più lungo e supera i 2 metri, può essere annoverato senza problemi nell’elenco dei già citati alleati anti freddo… e non solo! Le sciarpe lunghe, infatti, sono perfette nelle situazioni in cui si punta a dare un tocco di originalità in più al proprio outfit.

Nelle righe precedenti abbiamo fatto cenno ai materiali tra cui si può scegliere. Oltre alle opzioni succitate, non si può non chiamare in causa la lana, un vero e proprio evergreen sia nei casi in cui si punta ad apparire eleganti sia quando, ribadiamo, l’obiettivo è solo e soltanto quello di proteggersi dal freddo.

Molti uomini sono perplessi al pensiero di indossare una sciarpa di lana perché hanno paura che possa risultare eccessivamente fastidiosa e causare prurito. Il problema si supera tranquillamente facendo attenzione a come la si lava e procedendo a mano invece che in lavatrice.

Rimanendo sempre focalizzati sui materiali, non si può non sottolineare la moda del lino. In questo periodo che vede la moda sempre più orientata verso la ricerca di soluzioni sostenibili, questo tessuto ha un fascino intramontabile.