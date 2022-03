Il turco Aykut Demir rifiuta la maglia con la scritta: “No war”

(tuttomercatoweb.com) Foggia 1 Marzo 2022. Dalla Turchia arriva la notizia della decisione, decisamente controcorrente in questi giorni, di Aykut Demir. Il capitano dell’Erzurumspor, club di seconda divisione turca, ha infatti rifiutato di indossare una maglia con un messaggio contro la guerra in Ucraina prima della sfida contro l’Ankaragucu. Una decisione che lo stesso calciatore ha spiegato a Fanatik: Ogni giorno migliaia di persone muoiono in Medio Oriente. Anche io mi sento male e condivido il dolore degli innocenti, ma quelli che ignorano questa persecuzione adesso si mobilitano perché sta accadendo lo stesso in Europa. Non mi piace indossare quella maglietta perché non è stato fatto lo stesso per altri paesi”. (tuttomercatoweb.com)