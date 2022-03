Incandidabilità Landella, Morra: “Fuori la mafia dalla politica”

Tra le motivazioni del dispositivo di sentenza si legge che i soggetti interessati non hanno esercitato i “compiti di vigilanza e controllo sull’apparato burocratico-amministrativo del Comune, né posto in essere attività di indirizzo volte a contrastare ed impedire gli anzidetti comportamenti illegittimi, in tal modo non impedendo l’ingerenza della criminalità organizzata nelle attività di gestione dell’ente locale”. Dove non c’è controllo le mafie prosperano. Chi non sa o non vuole esercitare controllo sulla cosa pubblica e sull’azione amministrativa, rimanga a casa!”