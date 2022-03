Lopane annuncia: “Estenderemo le esperienze di Mattinata alla Puglia”

StatoQuotidiano.it, Mattinata 01.03.2022. L’assessore Gianfranco Lopane lunedì 28 febbraio ha fatto tappa sul Gargano e a Mattinata incontrando il sindaco, Michele Bisceglia, l’intera Giunta comunale e nel pomeriggio anche gli operatori turistici nel Museo Civico.

“È una giornata importante per la nostra comunità, l’Assessore ha voluto onoraci della sua presenza, sarà con noi per scrivere il piano strategico per il turismo di Mattinata e questo suo impegno ci da la consapevolezza che finalmente Mattinata è tornata ad essere un partner affidabile, serio, concreto con il quale si può lavorare, programmare e si può immaginare un percorso nuovo, un futuro possibile per Mattinata e per tutto il Gargano” – ha dichiarato Michele Bisceglia, sindaco di Mattinata.

Per l’assessore al turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane – “È stato utile e interessante essere sul Gargano e a Mattinata in particolare e avviare un rapporto sinergico, strategico con l’amministrazione comunale che ha cominciato a lavorare in maniera egregia e lungimirante ad un piano strategico e al rilancio delle attività in ambito turistico. Saremo a fianco di questa amministrazione con cui condivideremo la strategia, insieme agli operatori, per un rilancio a chiusura di questo biennio pandemico che ha sconvolto il settore e che merita di ripartire alla grande con investimenti importanti – non soltanto nel medio-lungo periodo – relativi alle infrastrutture e i trasporti, ma anche sulla promozione, sulle iniziative da mettere in campo, sulla formalizzazione di un’offerta legata ai turismi di Puglia”.

Mattinata in questo ha già percorso un tratto di strada importante con le sue vocazioni significative: l’enogastronomia, il cicloturismo che faranno parte integrante della strategia pugliese. Approfitteremo anzi delle esperienze di Mattinata per cercare di estendere il discorso di questi turismi al resto della Puglia. Credo che insieme a Mattinata potremo scrivere una pagina davvero nuova del turismo esperienziale in Puglia”.

È stato annunciato, inoltre, che Mattinata si avvia verso la scrittura di un Piano strategico del turismo condiviso con gli operatori. “Il merito va a questa amministrazione – ha aggiunto l’assessore – che ha due caratteristiche fondamentali: una grande autenticità, caratteristica molto rara in politica e in secondo luogo una una grande visione, adottare un piano strategico per il turismo è segno di grande lungimiranza”.

—

INFO POINT MATTINATA

Via delle Camelie (presso Palazzo Mantuano)