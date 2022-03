Lucio Dalla, 10 anni dopo: il ricordo di Manfredonia e Mattinata

Statoquotidiano.it, Manfredonia (Fg), 1 marzo 2022 – Il 1 marzo 2012 a Montreux se ne andava per sempre il grande cantautore, mai dimenticato, nato a Bologna il 4 marzo 1943. Espresse sin da giovanissimo un talento unico e inimitabile. A dieci anni esatti dalla morte di uno dei cantautori simbolo autentico della musica italiana, Lucio Dalla, la sua arte è più presente e viva che mai.

Era il 2012 quando la star, che si era appena esibita all’importantissimo jazz festival di Montreux, si spegneva nella sua stanza dell’Hotel Plaza, lasciando nel più profondo dispiacere tantissimi ammiratori.

«Com’è profondo il mare», «Piazza Grande», «Anna e Marco», «Caruso», «Attenti al lupo», «Nuvolari», «L’anno che verrà», «Canzone». Hit indimenticabili della musica italiana, autentiche pietre miliari senza tempo che lo hanno reso immortale.

Ma Lucio Dalla era anche un uomo innamorato del Gargano, con un profondo legame che lo avvicinava da tempo alla Puglia: amava rifugiarsi nella sua villa delle Isole Tremiti, ma non solo. La madre Jole, una sarta di origini pugliesi, durante l’estate portava il piccolo Lucio a Manfredonia, luogo che amava.

Ecco cosa diceva l’artista: “Questa è una delle tante sere ai piedi del Gargano, a Foggia, come mille altre volte o a Manfredonia o Mattinata, benedetta dal sole e dalla luce che ti riempie gli occhi ma non li ferisce, ma anche a Monte Sant’Angelo tra il fresco delle rocce e il respiro degli ulivi, fra case medievali della bianca dignità del tempo e della memoria rinnovata tra il gotico romanico e longobardo che vuole dire soprattutto pugliese”.

“Pugliese dei miracoli, dei nomi e dei diavoli, del misticismo e della laica allegria del vento sempre complice e al servizio del pastore e dell’ulivo che suda il caldo dell’estate più bella, più blu di cielo e più bianca di luce che c’è. Io sono anni che vengo tra queste terre benedette e uniche, vengo perchè non so o perchè non ne posso fare a meno per quel misterioso gioco della memoria che analizza i ricordi, li trasporta nel presente, li rinnova e li cambia come fossero respiri dagli inizi secolari o che non si chiudono, non si concludono mai e che mantengono croccante il pane che hai tagliato venti anni prima o non seccano mai quel vasetto di olive che la tata preparava e che tu non hai mai avuto il tempo di aprire”.

Il Sindaco di Manfredonia Ing. Gianni Rotice ha ricordato così Dalla, tramite una nota ed un video social in dialetto manfredoniano:

“A te caro Lucio che ti ‘sentivi profondamente manfredoniano’ il ricordo commosso della tua amata Manfredonia nel giorno del decimo anniversario della tua troppo prematura scomparsa. Un manfredoniano doc come testimonia il fluente dialetto che molto spesso amavi utilizzare. L’Amministrazione comunale ed i cittadini di Manfredonia.”

Anche il Comune di Mattinata ha deciso di ricordare l’amato cantautore Lucio Dalla, tramite questa toccante nota, a 10 anni esatti dalla scomparsa:

“A 10 anni dalla sua scomparsa, l’Amministrazione comunale e l’intera comunità ricordano Lucio, assiduo frequentatore di Mattinata, e Dalla cantautore indimenticato”.

“Oggi le sue canzoni risuoneranno nelle nostre orecchie per tutto il giorno, una per ogni mattinatese con cui ha chiacchierato, una per ogni sua risata scoppiata tra le nostre vie. Tutti abbiamo qualcosa che ci porta a Lucio e alle sue note”, scrive l’amministrazione cittadina di Mattinata.

“A quanti di noi, pensando a quel che sta accadendo, sono tornati in mente i versi ‘qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepio’? Oppure, poggiando lo sguardo verso la nostra baia ‘Qui dove il mare luccica e tira forte il vento’? E quando siamo arrabbiati con il mondo: ‘I potenti che mascalzoni e tu cosa fai li perdoni ma allora sbagli anche tu? Un ricordo per Lucio che come noi ama Mattinata”, conclude il Comune.

A cura di Gianluigi Cutillo, 1 marzo 2022