Manfredonia, Vitulano: “Presto censimento danni da fauna selvatica”

MANFREDONIA (FOGGIA), 01/03/2022 – “Cari amici allevatori ed agricoltori, il 9 marzo incontrerò le associazioni di Categoria di Manfredonia e il presidente dell’ArciCaccia Luigi Le Noci per il censimento danni da fauna selvatica, i cui dati saranno successivamente inoltrati alla Regione Puglia.

La caccia in deroga non risolverà del tutto il problema, ma di certo è uno strumento importante per iniziare a contrastare un fenomeno: quello dei danni che gli storni causano all’agricoltura, sempre più grave e insostenibile. Purtroppo la legge parla chiaro: se ci sono richieste per i danni, si può concedere la deroga. Fate ancora in tempo a contattare i propri sindacati agricoli e compilare la richiesta. Grazie mille”.