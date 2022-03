Meteo Puglia, nevicate abbondanti fino al mare su Gargano e Murgia

FOGGIA, 01/03/2022 – ( Meteopuglia in Foto) Nevica (colore rosa) in maniera copiosa su molte zone della Murgia e Valle d`Itria poco sopra i 200 metri. Nevica da questa notte su tutto il Gargano sopra i 300 metri.

Effetto A.S.E molto vivo sull’adriatico che sta alimentando diversi trenini nevosi. Fenomeni che andranno spingendosi dal mare verso l’entroterra per tutta la mattinata. Salento fuori da ogni coinvolgimento nevoso, qui le termiche al suolo sono troppo alte. Sul Gargano continuerà a nevicare anche nel pomeriggio anche se in maniera più isolata. (Meteopuglia in Foto)