Michele Illiceto: “La fatica della pace e la guerra inutile”

Statoquotidiano.it, Manfredonia (Fg), 1 marzo 2022 – “La pace in Europa non così scontata”. Così ha esordito Draghi oggi nel suo discorso alla Camera a proposito della guerra in Ucraina. Chi l’avrebbe mai detto! Eppure è accaduto. Se la pandemia è stato un imprevisto, la guerra non lo è stato meno. Solo che se la pandemia è stato uno sgambetto della natura, una sorta di eventualità che si verifica nel tremendo gioco della Bios, quello della guerra è stato un’iniziativa frutto del solo delirio di onnipotenza di una schiera di gerarchi ormai al capolinea della storia.

Se la pandemia ci ha fatto toccare con mano quanto per natura siamo fragili e vulnerabili, la guerra appena scoppiata invece ci sta ricordando quanto invece possiamo essere stupidi, oppure diventarlo, non certo per natura, ma per negligenza o errate valutazioni. La guerra non è che la fragilità del pensiero. E la stupidità che la causa – ovvero l’insensatezza che la genera– è una possibilità che dorme assopita dentro ciascuno di noi, alla quale ogni tanto qualcuno cede, infatuato da chissà quale idea di potere e lasciandosi ispirare dalla parte più oscura della propria mente.

Non c’è niente di razionale in un conflitto bellico, anche se poi per giustificarne la portata si adducono ragioni che vengono presentate come economiche o politiche, oppure in nome di un bisogno di difendersi da un nemico ideologicamente creato ad hoc. Ma qualsiasi ragione si porti, la guerra resta sempre una follia e una scelta irrazionale, per il semplice e nudo fatto che porta solo morte e distruzione, povertà e immenso dolore. E anche se grazie ad essi alcuni poteri si rafforzano o si ricostituiscono, questi nella memoria storica resteranno sempre macchiati del più grande crimine che si possa verificare, quello di provocare tragedie immani piene di dolore e di drammi, non in una sola persona, ma in popoli interi, se non addirittura nell’intera umanità.

Se fino a poco prima dei due conflitti mondiali, le guerre, pur facendo molte vittime, non erano molto distruttive, vuoi perché forse erano circostanziate o per il tipo di armi non così letali su larga scala, dopo la 2ª guerra mondiale, e ancor più oggi che siamo entrati nell’era delle armi nucleari di seconda o terza generazione, le cose sono cambiate radicalmente:

la guerra, più che prima, ora è proprio un lusso che non possiamo più permetterci. Non per un senso di idealismo, o per chissà quale velata virtù. No! Ma solo per prudenza. Infatti, la guerra non necessaria. Non esiste guerra giusta che trovi una ragione che la giustifichi. Ma soprattutto la guerra è inutile!

Ci sono altre armi a cui si può ricorrere per risolvere divergenze e dissidi, e per riportare in equilibrio il gioco delle forze in campo, ed è la diplomazia, da tanti statisti della storia definita come l’arte di ragionare, dialogando e confrontandosi prima che scoppi la follia, e le ragioni del benessere di tutti soccombano ad altre ragioni ispirate al solo calcolo politico e ai soli giochi di potere e di egemonia.

Ma la diplomazia non è solo tattica geopolitica. Essa costituisce l’espressione di popoli che hanno ormai raggiunto un livello di civiltà tale, e di democrazia ad essa collegata, che ripudiano la guerra di ogni tipo e in ogni caso come strumento per risolvere conflitti. La diplomazia come espressione di una ragione che, come lo stesso filosofo Hobbes affermava, anche se non ci dovesse consigliare di evitare la guerra, per perseguire chissà quali grandi ideali, nei quali non tutti possono credere o concordare, almeno ce la sconsiglia perché fondamentalmente inutile. Se avessimo trovato il consenso su questo, forse questo conflitto non sarebbe scoppiato.

Abbiamo penato a causa della pandemia. Solo che la guerra non è come la pandemia. Le guerre non scoppiano all’improvviso. La storia, infatti, insegna che ogni guerra è sempre il frutto di una pace conclusa male. La guerra, paradossalmente la si prepara nei tempi di pace, o meglio nei tempi di pace apparente. Perché se ci si arma fino ai denti, spendendo miliardi di dollari per fabbricare armi di distruzione di massa, è chiaro che prima o poi ti viene voglia di usarle. Se ciò è vero, allora bisogna finalmente chiarire una volta per tutte, come sosteneva il pacifista don Tonino Bello, che l’unica via della pace non è tanto evitare di fare le guerre, ma evitare di costruire armi in tempi di pace. Il disarmo mancato nei tempi di pace apparente, prima o poi, fa scoppiare guerre apparentemente inaspettate.

E’ chiaro che poi basta poco a farle scoppiare. Gli storici chiamano in ballo il famoso “casus belli”, come per la Prima Guerra mondiale è stato l’attentato a Sarajevo. E questo perché le cause che di fatto poi provocano i conflitti sono legate ai processi storici determinati e alle dinamiche geopolitiche che si vengono a creare di volta in volta nei vari periodi. E fin quando si riesce a governare e a controllare tali equilibri geopolitici, senza urtare gli interessi di qualcuno, la guerra si è capaci di evitarla.

Ma se la situazione scappa di mano ai grandi tessitori delle alleanze internazionali, è chiaro che una strizzatina alle armi di cui si dispone, a qualsiasi nazione vien voglia farla, sentendosi stimolata – o anche quasi autorizzata – ad alzare il tiro e anche la posta in gioco. A osare e a sfidare chiunque si metta contro i propri interessi di varia natura che si pensa siano compromessi se non addirittura minacciati.

Eppure, questa guerra, scoppiata per colpa di una politica aggressiva da parte della Russia, ci sta dando un altro grande segnale: che la gente la guerra non la vuole. Neanche i russi! E’ sorto ovunque in questi giorni, spontaneo e per nulla ideologizzato, una sorta di movimento globale in favore della pace. Un pacifismo dal basso, libero e franco, fuori dai giochi di potere e oltre gli sterili interessi economici e geopolitici. Per nulla legato a fattori nazionalistici e identitari. Una sorta di “Internazionale della pace” che con la lotta dei simboli e delle idee sta destrutturando la cultura delle armi de della guerra facile. Per dire e dare un solo messaggio: che la guerra è fondamentalmente inutile.

Certo, a prima vista la pace appare debole, e la guerra molto più forte. Le armi, infatti, uccidono e distruggono, ma poi sono le idee e i simboli che costruiscono le civiltà e le coscienze che avranno sempre la forza e la voglia di opporsi. O che permettono l’eroismo della dissidenza e della protesta, come anche della resistenza delle donne e degli uomini ucraini che sono rimasti per difendere la loro terra e al loro patria.

E’ il messaggio che ci arriva da tante scene viste in questi giorni. Una in particolare mi ha colpito. Quella di ragazza russa che, dopo aver portato dei fiori all’ambasciata ucraina per mostrare il proprio dissenso contro Putin e esprimere la propria solidarietà al popolo ucraino, ala fine è stata arrestata. E’ stato allora che ho capito che forse i fiori valgono più di tante armi. E che la pace alla fine ha la meglio, come la ragione sulla follia.

Perché, come recitava il titolo di un famoso dipinto acquatinta realizzata nel 1797 dal pittore spagnolo Francisco Goya,rimane sempre vero che “Il sonno della ragione genera mostri”.

A cura di Michele Illiceto