Piernicola Silvis, “La mafia in Puglia” (Quinta parte)

La sacra corona unita è stata particolarmente attiva nel mondo dell’economia illegale, riciclando i fiorenti proventi del contrabbando e dello spaccio di droga lungo l’Adriatico. La struttura dell’organizzazione era una via di mezzo fra quelle delle mafie siciliana e calabrese. Aveva una cupola con a capo Rogoli, utilizzava gradi e gerarchie della madrina ‘ndrangheta, e nei rituali di affiliazione si evocavano Osso, Mastrosso e Carcagnosso. La SCU era, in fondo, un’imitazione delle organizzazioni mafiose classiche. Ciò non impedì, tuttavia, che si macchiasse di atti efferati, come omicidi e attentati intimidatori, tanto che, in un processo del 1991, la Corte d’Assise di Lecce ne riconobbe le caratteristiche di associazione di stampo mafioso ai sensi dell’art. 416-bis.

La SCU non solo non aveva alle spalle una tradizione di cui farsi forte, caratteristica tipica delle mafie originarie, ma non aveva neanche il loro impianto familistico. L’assenza di questi fattori fu la causa di un’impressionante fioritura di collaboratori di giustizia che, negli anni, grazie anche alla rissosità delle cosche, determinarono la disgregazione dell’organizzazione. Se oggi della SCU si può parlare al passato, uno dei motivi è questo.

Il fenomeno mafioso salentino però non è scomparso. Quando la struttura di base della SCU si disgregò, proliferarono tante piccole cosche prive di un indirizzo comune. Ognuna di esse gestisce gli affari criminali della propria porzione di territorio, rivolti soprattutto all’infiltrazione nel mondo della finanza e del pubblico.

La SCU è iniziata come una grande avventura mafiosa, ed è finita spezzettata in una galassia di clan che ricorda il destino dei gruppi napoletani. E se si è disarticolata la camorra, mafia di lontane e forti tradizioni, era facile che succedesse ancor di più per una mafia nata copiando la ‘ndrangheta. Certo, la SCU è stata sì un’organizzazione mafiosa, ma è stata debole, non è mai riuscita, nonostante vari tentativi, neanche a varcare i confini del Salento. Un’irrisolutezza di cui hanno poi approfittato le organizzazioni baresi e, soprattutto, quelle foggiane.

Piernicola Silvis (1954), foggiano, laureato in giurisprudenza, è dirigente generale della Polizia di Stato in quiescenza, già questore di Oristano e Foggia. Ha scritto otto romanzi che hanno vinto vari premi letterari, fra cui il Selezione Bancarella per “Gli illegali” (2019). È Cavaliere della Repubblica ed è docente di “Criminalità organizzata” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’’Università di Teramo.