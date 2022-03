Ucraina, impressionante colonna di mezzi militari russi verso Kiev

FOGGIA, 01/03/2022 – (agi) Una impressionante colonna di mezzi militari russi è in marcia da Nord Ovest sulla capitale Kiev, un missile distrugge il palazzo del governo nella seconda città ucraina Kharkiv, aspri combattimenti e spari anche sui civili sono in corso in molte altre città: l’invasione avanza in Ucraina, nel sesto giorno dall’attacco deciso da Vladimir Putin per contrastare il pericolo di un ingresso nella Nato del paese alla frontiera Ovest della Federazione.

Nonostante le dichiarazioni di principio, anche i civili ucraini sono sotto tiro e, secondo l’ufficio dell’Onu per i diritti umani, le vittime sono “almeno 136” di cui 13 bambini. I feriti, secondo questa stima, sono invece almeno 400. L’organizzazione avverte pero’ che purtroppo si tratta sicuramente di una stima per difetto, oltre che in continuo drammatico peggioramento. Ieri Zelensky ha firmato la “storica” richiesta di “adesione all’Unione europea”. La Germania ha frenato, sottolineando che “non è qualcosa che si possa fare in alcuni mesi”.

Nato rafforzerà la difesa

Stoltenberg ha ricordato che “la Nato ha già rafforzato le difese alleate, anche attraverso il dispiegamento di elementi della Forza di risposta della Nato nella parte orientale dell’Alleanza” e che “gli alleati hanno anche deciso di adottare ulteriori misure per garantire la sicurezza e la difesa di tutti gli alleati e continueranno ad adattarsi a una ‘nuova normalita” nella sicurezza europea”. (agi)