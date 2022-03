StatoQuotidiano.it, Manfredonia 01 marzo 2022. I manfredoniani a sostegno dei fratelli ucraini, interessati da giorno da un drammatico conflitto bellico.

“La nostra terra madre sta sanguinando ed abbiamo bisogno di aiuto, di tutti. Cara Manfredonia, abbiamo bisogno di beni di prima necessità, soprattutto per i bambini rinchiusi al buio sottoterra per sfuggire ai pericoli della guerra. Il popolo ucraino non si arrende e combatterà per la libertà”. Così l’Amministrazione comunale di Manfredonia aveva raccolto e rilanciato a tutta la cittadinanza l’accorato appello di Oxana, referente della comunità ucraina locale, che ieri mattina era stata ricevuta a Palazzo di Città per organizzare un’urgente raccolta di solidarietà a sostegno del popolo ucraino.

Gli aiuti arriveranno direttamente alle famiglie che sono nascoste nei sotterranei delle città e saranno di grande aiuto per i civili che sono scesi in guerra sprovvisti di tutto.

La raccolta (le cui donazioni saranno caricate su un pullman diretto in Ucraina) è avvenuta stamani, martedì 1° marzo, dalle ore 9 alle ore 18 davanti alla parrocchia SS Trinità, via Dante. Presenti sul posto: volontari e referenti delle associazioni di volontariato.

“Ognuno di noi, nel proprio piccolo, può fare tanto – ha detto il sindaco Gianni Rotice – Non restiamo solo spettatori dell’orrore trasmesso dalla tv. Possiamo e dobbiamo dare una mano al popolo ucraino che a Manfredonia conta una comunità numerosa, affabile e ben integrata. Non lasciamoli soli in questo momento di buio e paura. Come Amministrazione comunale siamo disponibili per coordinare tutte le iniziative di solidarietà e interloquire con soggetti sovraterritoriali per approvvigionamenti di materiale tecnico”.

Per mancanza di spazio, la raccolta è stata in seguito interrotta. “La risposta dei cittadini di Manfredonia e di tutta la provincia è stata incredibile!”. “Il primo mezzo è già partito verso l’Ucraina”.

Un viaggio per donare sostegno e vicinanza a un popolo in difficoltà.

Nota del presidente del Comitato regionale della Protezione civile Maurizio Bruno.

“Relativamente all’emergenza connessa al conflitto in Ucraina, sono stati attivati i meccanismi di coordinamento delle attività umanitarie dell’Unione Europea per assicurare la risposta alle richieste di assistenza alla popolazione coinvolta.

Come Protezione Civile, dopo la proclamazione dello Stato di Emergenza, la sola attività avviata al momento è la richiesta di farmaci per la popolazione colpita. E siamo in attesa di ulteriori disposizioni.

Anche le Prefetture, le Regioni e i Comuni dovranno attendere indicazioni dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile, che a sua volta dovrà attenderle dal Meccanismo unionale europeo.

Nel corso della riunione dell’Health Security Committee / HERA Board tenutasi il 26 febbraio, al quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero della salute e del Dipartimento di Protezione Civile, si è anche discusso delle esigenze relative all’accoglienza dei migranti.

A oggi in Italia ne sono arrivata in maniera indipendente e via terra circa 1.500. Ma altri sono attesi nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

Nel frattempo ciò di cui ci stiamo occupando, anche in Puglia, è la ricognizione della disponibilità di farmaci tramite i referenti sanitari regionali per le emergenze. In attesa di ulteriori indicazioni siamo in quotidiano contatto con il Dipartimento di Protezione Civile nazionale”.